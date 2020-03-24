交通部發500元國旅抵用券 取消出國者可領

新冠肺炎疫情導致許多民眾取消出國，交通部長林佳龍今天表示，對於有取消出國紀錄的民眾，研議發給新台幣500元國旅抵用券，總經費需要約10億元，目前方案仍在規劃中。

行政院下午舉行「政府挺你 安心防疫」記者會，說明第二波新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病， COVID-19）紓困政策，由行政院發言人Kolas Yotaka主持，政務委員龔明鑫、財政部長蘇建榮、經濟部長沈榮津、交通部長林佳龍、金管會主委顧立雄、央行總裁楊金龍、衛福部次長薛瑞元等人出席。

林佳龍表示，一年有1,700多萬人次出國旅遊，而國外到台灣旅遊一年約1,100萬人次，希望能把觀光逆差轉為國內旅遊。因此對於有取消出國紀錄的民眾，在未來疫情趨緩需復甦國內觀光業時，研議發給500元國旅抵用券，總經費需要約10億元，該方案還在規劃中。

龔明鑫指出，蘇貞昌也支持這樣的方案，交通部既然有想法，將會盡快安排相關會議，盡快拍板。

另外，對新冠肺炎嚴重衝擊觀光旅遊業，林佳龍說，今天會中通過紓困方案2.0，政府將對業者提供補助，旅行業有將近4,000家業者，1個月補助10萬元，最多補助3個月；在旅宿業方面，分為旅館跟民宿，旅館每家補助20萬元，民宿5到10萬元，若是比較大型的業者，會根據營業額跟員工數、地價稅與房屋稅等，進行分級，再增加補助；觀光遊樂業方面，每家補助20萬元。

龔明鑫說，對於觀光旅遊業、旅宿業等補助經費約60億元。

林佳龍也說，將使用相關基金，對航空業提供專案融資貸款與相關利息補貼500億元。交通部補充，航空業專案融資部分，包括利息補貼與信保費用，約需4、50億元。

（中央社）