紓困再加碼 自用住宅房貸降息2碼

行政院政委龔明鑫宣布政府加碼400億元進行新冠肺炎疫情紓困，稅務部分，有需要者可以延緩繳納所得稅最長1年，或是分期繳稅最長3年，如是退稅者，財政部會自動、提前，退還給民眾。

個人貸款的本金和可以申請緩繳6個月，龔明鑫表示，上周央行已經降息一碼（0.25個百分點），所有放款利率要充分達到降0.25個百分點的目標，公股行庫的貸款利息要再減碼。

信用卡、車貸、信貸等消費性貸款，1,000萬元以內利率多降2碼，共降3碼（0.75個百分點），實施6個月。

另行政院也加碼宣布，公股行庫針對自用住宅一千萬元額度以下的房貸額外降1碼，共降息2碼（0.5個百分點），同樣實施6個月。

顧產業│水費折扣5％ 電費折扣10％

在顧產業部分，將給予水電費折扣，只要連續兩個月營收較去年同期減少15％的企業，水費折扣5％，每月上限減5,000元。

電費部分，低壓用戶（服務業及中小企業）折扣10％，每月上限減10萬。高壓用戶（中大型用戶）降低契約容量減收基本電費，兩年內恢復免收手續費。

另外，對於中小型企業，免開統一發票者，實施營業稅查定課徵，稅額主動覈實調減，最低可免繳。要開發票者，可申請緩繳營業稅最長1年或分期繳納最長3年（36期）。

龔明鑫強調，這段時間銀行不會抽銀根，還會加碼降息。經濟部提供防疫1,000億信用方案，已經在實施，中央銀行也再加碼2,000億元中小企業融通方案。

顧家庭│桶裝瓦斯每桶降100元

在庶民經濟方面，包括桶裝瓦斯每公斤降價5元，每桶20公斤可降100元；有困難者電信費可緩繳6個月，期間不斷訊；弱勢族群生活補助連續3個月加發1,500元。

龔明鑫表示，總統蔡英文很關心紓困錯失進度，上個星期天聽取報告，也給予多項指示。行政院長蘇貞昌立即指示相關部會，草擬因應措施，蘇貞昌本周一聽取報告，適度修改，最後拍板。相關因應措施，送交總統了解，請行政院盡快對外公布並啟動。除了主動降息之外，申請制的部分，主動讓民眾和企業收到訊息，盡快申請。