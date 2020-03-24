百億觀光紓困2.0 五大亮點曝光

交通部官員24日透露，100億「紓困2.0」方案內容陸續明朗，目前包含「旅行業救急金、旅宿業救急金、員工薪資補貼、擴大人才培訓補助、退團補助」五項細節均已出爐，已確定者經費達86.5億元，經費占比超過八成，將待政院最後拍板。

據悉，交通部長林佳龍近日來馬拉松式主持疫情紓困方案會議，要求所屬機關根據紓困1.0方案執行情形加以檢討，研提紓困2.0方案，並分梯次與旅行業及旅宿業者展開座談，聽取各界意見，近日將盡速向行政院會商討論方案內容。

首先，在「旅行業救急金」方面，旅行業每家每月10萬元營運負擔補貼，連續3個月，分公司每家每月5萬連續3個月。據交通部統計，截至2月底，全國旅行社共3,990家，分公司850家。另加計員工人數及營運規模，分級距提高補貼，提高對大型或員工數較多之業者的支持；但交通部仍將設天花板，避免過度集中單一業者，排擠其他業者。官員說，總經費初估10.6億元。

其次在「旅宿業救急金」，官員說，旅宿業包含「旅館及觀光旅館、一般民宿、好客民宿」三類，「旅館及觀光旅館」擬採一次性補貼，每家初擬補助20萬元，共有3,498家受惠，另加計員工人數及營運規模，分級距提高補貼，提高對大型或員工數較多之業者的支持，但也將設天花板，避免過度集中單一業者，排擠其他業者。初估經費初估7億元。

至於在「民宿」，一般民宿（約8,000家）每家補助5萬元，好客民宿（約1,000家）每家補助10萬元，經費初估5億元。

第三，在「員工薪資補貼」，交通部希望能補助觀光產業減輕營運負擔，因此在「旅行業、旅宿業、觀光遊樂業從業人員」，每人每月1萬元，連續3個月。

據交通部統計，截至2月底，旅行業從業人數44,350人、旅館及觀光旅館業89,600人、觀光遊樂業6,059人。初估經費旅行業13.3億元、旅宿業26.8億元、觀光遊樂業1.8億元。而至於導遊或領隊個體戶，另由人才培訓方案擴大補貼。

第四，人才培訓將推出升級版的擴大方案，觀光業原有5億元經費，要增加15億。另因應業者反映，觀光局將評估新增大型旅行社可舉辦企業專班，盡量簡便行政作業。同時擴大對中小型、無雇主之導遊或領隊的人才培訓。官員提到，將強化課程品質改善及客製化培訓課程內容，避免流於形式。也將朝開放線上視訊教學的方向辦理。

第五，則是旅行業非常關注的「退團補助」，官員說，補助範圍從中國大陸擴大到全球旅遊警示三級，減少退團(業者)及被退團(消費者)手續費紛擾，經費初估7億元。至於是否針對取消出國旅遊之團客發放國旅抵用券，考量疫情仍未下降，紓困需求恐增加，另恐未宜鼓勵旅遊，因此暫未定案。