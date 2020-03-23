2月工業生產 逆勢成長2成

經濟部23日公布2月工業生產統計，其中工業生產指數103，年增20.34％，製造業則年增21.12％，雙創歷年同月新高。累計今年前二月工業生產年增7.85％，創歷年同期新高，其中製造業增加8.27％，這是延續去年11月以來成長走勢，並未受新冠肺炎影響。



經濟部公布2月工業生產，因今年春節與去年落點不同，工業生產年增20.34％、製造業成長達21.12％。其中電子零組件業年增率達32.3％，積體電路業則直逼旺季的46.93％；電腦電子及光學製品有27.48％成長，汽車及零件業因車輛銷售佳，成長22.66％。



統計處副處長王淑娟說，國內製造業受疫情影響範圍小，累計今年前二月工業生產表現也很亮眼，年增率達7.85％，創歷年同期新高；其中電子零組件年增24.4％、積體電路年增38.11％，主因5G、高效能運算所致。



王淑娟解釋，我國電子零組件業在先進製程有優勢，高階製程訂單都已排定，並沒有受到疫情衝擊，短期內不受影響表現較佳，高階產品價值較往年高。



而電腦電子產品及光學製品業前二月生產指數年增9.6％，亦創歷年同期新高，主因受惠手機朝多鏡頭規格發展，促使行動裝置鏡頭、光學元件等顯著增產，加上因中美貿易摩擦及雲端應用需求增溫，帶動網通產品、伺服器等廠商擴增國內產能。經濟部說，有少部分急單跟轉單挹注，延續貿易戰影響產業移回台灣，仍能維繫成長動能。



預估3月製造業指數將年增4％至10％，製造業今年第一季將年增6％至9％。王淑娟表示，去年第一季比較基期低，今年優勢產業積體電路業在去年同期正處庫存調整期，且受貿易戰影響產線還未移回台灣，而今年有高階需求強勁，廠商移回因素，雙重因素加持下，可讓第一季成長幅度大增，推升製造業生產指數。展望未來，近期隨新冠肺炎疫情擴及全球、國際油價急遽下跌，恐將衝擊國際間生產、投資與消費步調，進而干擾我國生產動能，亟需密切關注。



此外，勞動部也表示，受新冠肺炎疫情延燒，大陸產線不確定性日益漸增，台商加速轉移產能返台，使製造業徵才傳出捷報，創下近8個月徵才新高。據統計，2月「製造業」新登記求才人數為4萬4,122人，相較於上個月成長幅度增加35.38％；較上年同月成長18.77％。