加拿大擬拒賽奧運 體育署：不輕言跟進

加拿大奧會要求國際奧會把東京奧運延後12個月，若如期舉辦，加拿大將拒絕參賽，此為全球第一個國家表態拒絕如期參賽。對此，體育署長高俊雄今（23）日表示，目前台灣有32席參賽資格，包含田徑、游泳、體操、桌球等10項運動種類。他強調，由於「棄賽」對選手培訓影響極大，我方不輕言跟進（加拿大），若東京奧運如期舉辦，台灣也應會如期參加，選手也能自主選擇是否參賽。

立法院教育委員會今（23）日邀請教育部專案報告「2020東京奧運備戰狀況暨防疫措施」、「運動產業紓困及振興方案」。立委黃國書、林奕華、張廖萬堅、萬美玲等人均關切台灣是否參賽，以及紓困體育產業的細節。

黃國書質詢時指出，國際奧林匹克委員會（International Olympic Committee）主席巴赫以透露，將不會取消2020年東京奧運，「但延期是可能選項」，台灣如何因應？高俊雄回答，上周四巴赫透過視訊方式與亞洲各奧會交換意見，會中各國有很高共識，就是要維護選手健康。高俊雄強調，「若疫情沒有趨緩的話，也會建議延期」。

對於國內有1700家運動彩券經銷商，現在多數運動賽事均取消，黃國書舉例，以足球來說，只剩尼加拉瓜、澳洲、白俄羅斯等賽事可投注，對過內民眾來說是非常冷門的選項，究竟該如何紓困呢？

高俊雄說，第一，賽事部分目前規劃把電競賽事、還有「中南美、非洲、中東」的足球賽是，納入投注項目。且在目前可投注的賽事，加開「場中投注、單場投注」，盼能彌補損失的銷售額度。

第二是在「紓困」方面，透過移緩濟急方式，籌措出10億元，補助大型運動賽事營運成本，像是延期、退門票、場地租金等，減輕業者負擔。第三是「振興」，初步以3億元規劃運動消費抵用券，每人200元，可供150萬人次到運動場館、參加體育活動或觀賞賽事時，現場抵用，不排除後續加碼。

林奕華質疑，體育署規劃疫情過後的振興措施「運動消費抵用券」，每人才200元，以新北市運動中心來說，只能游泳或打桌球2次，直言額度太少、誘因不足，她認為每人千元才有吸引力、也才有效益。

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