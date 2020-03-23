竹科撐腰房價所得比低 新竹人最敢生

總統大選期間不少候選人針對0～6歲提出生養政策，顯示成家生子是一個重大議題，根據內政部今年二月份最新的統計數據顯示，全台各縣市六歲以下幼兒占比，名列前茅的兩個縣市都非資源豐沛的直轄市，而是新竹市，達7.8%，其次為新竹縣7.3%，第三名桃園市7.1%，則是六都之最，而第四和五名分別是台中和台北。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，全國幼兒占比高的縣市的生育補助都頗優，新竹市第一胎1.5萬、第二胎2萬，第三胎2.5萬元；新竹縣第1胎1萬元、第2胎2萬元、第3胎5萬元，而桃園則是每一胎都3萬元。

不過台北市的生育補助一胎兩萬，比新竹縣市都還高，幼兒人口比例仍排第五名，張旭嵐指出，台北市福利好學區佳，吸引不少來自新北的寄戶籍黑數，但真正讓夫妻想生又敢生。

除了縣市福利好，房價所得比低更是關鍵因素！觀察前三名的房價所得比，都低於全國平均的8.47倍，顯示購屋成家壓力相對小，尤其新竹縣市房價遠低於雙北，又受惠於竹科園區產業發展，吸引高科技人才落地生根，高薪產業支撐，讓新竹人生得起也養得起。

台灣房屋竹科直營店店長王瑞松表示，近年竹科人偏好購屋區域為關埔和介壽兩大重劃區，介壽重劃區因離竹科較近，單價也略高新成屋約在34~36萬左右；而關埔重劃區中有好市多新興商圈，綜合性機能完整，加上有雙語教學的關埔國小，十年內新屋單價約在28~32萬之間，總價約一千萬內，兩房三房產品選擇性多，吸引年輕夫妻成家。

而桃園市是北台灣房價最親民，近年重大建設多，福利也是六都之冠，很適合小資族成家。台中雖然房價所得比略高於全台平均，但是平均房價二字頭，氣候和地理位置都適中，成為中台灣居民的就業成家首選。