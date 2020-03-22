中研院證實 4確診案境外移入群聚感染

依中央流行疫情指揮中心記者會今（22）日下午公布資訊，中央研究院出現4個新冠病毒確診個案，中研院內部研商5個多小時後甫對外說明，4人為「境外移入案例所造成的群聚感染」，相關人員均為同一工作場域，中研院今天加緊完成該棟建築物的各樓層噴灑消毒作業，並基於保障同仁安全，要求該工作場所將自明天周一（23日）起，全面居家辦公2星期，待無感染之虞後，人員再返回辦公室。

為因應此情況，中研院表示，周一起進行異地辦公、分艙辦公、居家辦公多元工作模式，及設置防疫專線服務電話，提供院內同仁相關諮詢服務。中研院也確定，雖然授課、研究團隊等教研行程，但因為是研究機關，與學校教學為主的性質不同，不會比照大學停班停課。

中央研究院4個確診案例，分別是疫情指揮中心公布的案160、168及案169為案124之接觸者。案124於20日公布，指揮中心今天表示，案124為中研院博士後研究員，原本列為本土案例，今天確定是被他的指導老師傳染，老師是赴美開會期間被傳染，返台後發病，屬境外移入。然而，4人之間的發病及確診順序不同，老師雖最早發病，但學生當中的1位最早確診，彼此之間處於相互感染。

中研院表示，積極配合中央流行疫情指揮中心進行接觸者追蹤調查，相關訊息均會提供其追蹤查證。此外，也將配合指揮中心各項作業，持續掌握發展情況，提供同仁諮詢與協助，對外交流則按防疫工作處理原則辦理，隨時依疫情適當處置。

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