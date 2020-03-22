經濟部出面協調台電台水 盼水電費折減助紓困

為減輕疫情對企業造成的衝擊，經濟部日前找台電、台水公司研議，對受疫情衝擊導致營收衰退達一定程度企業，將給予水電費折減優惠，但不排除有抵減上限，預計近日會定案，再報行政院同意。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情全球蔓延，加上國際油價崩跌，對產業造成營收衝擊。為了減輕企業受到的影響，經濟部官員今天向中央社記者表示，已請台灣電力公司、台灣自來水公司研議水電費折減紓困方案適用範圍、對象、計畫內容、配套措施及辦理期程。

官員透露，原則上適用對象仍會針對銀行認定營收受衝擊的企業，也就是，任連續2個月，平均營業額較去年12月以前6個月或前1年同期平均營業額減少達15%的企業，給予水電費打折優惠。

過去台電曾經提供電費優惠的對象包括地震受災戶，以及2008年受到國際金融海嘯衝擊，針對製造業電力用電戶實施「暫停計收供電設備維持費」優惠措施，針對用戶依規定申辦暫停部分用電契約容量後，再申請恢復用電時，台電免除予計收「供電設備維持費」，以減輕用戶電費負擔。

不過，官員強調，會一併考量國營企業的財務狀況。經濟部會參考過去針對金融風暴、天災的做法，但每個時間點不太一樣，仍會進一步擬定相關配套措施。

他也透露，「不排除會有抵減上限，不會因為是用電、用水大戶就折減的比較多」。

台電則表示，將積極配合經濟部推動時程，盡速辦理，至於適用細節，目前尚在研議，不方便對外說明。（中央社）

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