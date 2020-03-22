中研院已4人確診 院內緊急開會研商

中央研究院新冠肺炎確診案例，今（22）日再增加3名，均是20日發現的個案所傳染。中研院目前正在開會討論，如何對外說明，在此會議結論之前，院方表示，需定調這些確診案例是境外移入感染擴散，不是中研院內的社區感染。

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增16例COVID-19（新冠肺炎）病例，其中案160、168及案169為案124之接觸者。指揮中心表示，案124為中研院博士後研究員，原本列為本土案例，今日確定是他的指導老師傳染。4人之間的關係，是老師最早發病，但學生當中的1位最早確診，彼此之間處於相互感染。

中研院長廖俊智親自帶領中研院防疫小組，21日先由院方代表對外說明。院方表示，目前已就三大措施確實執行，1、已掌握近期返國的同仁以及受邀來訪外籍人士名冊，依指揮中心相關規定做好居家檢疫及自主健康管理，主動關懷。2、進行異地辦公、分艙辦公、居家辦公多元辦公模式。3、加強大樓管理、消毒、提供主動式健康關懷服務。

指揮中心並提到，該名指導老師到美國參加會議確診，一起開會有4個人，另外2個研究人員，1位是德國人、1位是奧地利人，該名指導老師傳給一起開會的另外3個人，其中中研院2研究員遭傳染。

指揮中心亦表示，中研院是研究機構，沒有比照大學停班停課的問題。中研院方也表示，中研院與學校教學為主的性質不同，但會視狀況處理，加強做好防疫工作，並鼓勵居家辦公工作模式，盡最大的努力，維護院內同仁安全的工作環境。

中央大學研究生 中研院確診同一實驗室

和中研院有合作研究計畫的國立中央大學，今天下午由校長周景揚送出一封「給中大教職員工生的公開信」，說明中大有一位研究生在該確診案例的實驗室參與研究，這位研究生已依規定在台北租屋處進行14天的居家隔離中。

繼北部某高中因確診個案感染給2位同學而停校，學術界最高機構中研院也傳出確診個案及擴散感染，大學院校的學校數目多、也有許多外籍學生，令人擔心恐會成為防疫破口，因此校園謠言甚多。中大由校長親自發信給全校師生，解說大家可能存有的疑問。周景揚強調，「不正確的訊息才是最可怕的病毒！」，希望誠樸的中大人都有對人的善意與同理心，共同維護美麗的校園。

周景揚在信中表示，該研究生近期曾回中大校園參加兩門研究所的課程，因此校內立即進行該研究生在中大校園的活動歷程調查，確認此研究生除了上課之外，並沒有在校園逗留或跟課堂之外的人直接接觸，而且下完課立即返回台北。

周景揚說，校方除了快速進行該生出入館舍空間的消毒，也採取比中央疫情指揮中心規定更嚴格的防疫措施，要求該研究生參與的兩門課程的所有師生，進行14天的自主健康管理，並且要求他們留在家裡或住屋處不要到學校來上課，盡量不要出入公共場所，出門要求一定戴口罩與勤洗手。每日量體溫，並上網填寫每日的體溫記碌。

中央大學校方目前除了提供每位同學包含溫度計、消毒酒精以及口罩等在內的防疫包之外，也協助安排需要自主健康管理的單人房間，並且每天由學務處相關同仁進行電話關心與必要之協助。同時也啟動相關課程網路或其他彈性安排的安心學習機制。

周景揚表示，這些防疫措施都是為維持安全健康的校園生活與學習環境。這幾天有一些對此事件不正確或誤解的訊息在校園中傳播，不論對事件相關的院系，老師和同學或是對整體校園環境都是沒有益處，而且是不公平的。

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