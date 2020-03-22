首例養護機構感染！護理師確診 人員全數移出

中央流行疫情指揮中心今(22)日公布國內新增16例新冠肺炎疫情病例，案例累積達169名，其中13例境外移入、3例本土，年齡10多歲至70多歲。其中備受矚目是首位出現照護機構護理師，衛福部緊急針對53位住民，28位工作人員採檢，目前檢驗都是陰性。

指揮官陳時中表示，對此長照機構的案例高度重視，昨晚緊急將53位住民通通移出，採全隔離方式，安排到桃園長庚及部立桃園醫院等二家醫院召回人員緊急採檢，衛福部也速徵調全新照護員及醫護人員照顧安置隔離的53位住民。

陳時中表示，今天新增3本土案例中，除一位長照機構護理師，另外2例，1個是124本土個案，博士後研究員原本列為本土案例，今天是他的指導老師為案160，其在研究機構上班，由於先前去美國回國內確診，他有旅遊史，造成實驗室其他3位人員一起開會確診。目前同一研究室有16位居家隔離也正進行採檢中，25位自主健康管理。

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指揮中心補充指出，其中案160、168及案169為案124之接觸者，案160曾於3月1日至10日赴美國工作，返台後，曾於14日因頭痛至診所就醫，20日被匡列為案124之接觸者後經衛生單位採檢，於今日確診。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組長薛瑞元也表示，第156例是本土個案是昨確診，個案在3月12日自覺發燒但沒有就醫，3月16就醫返家，20日就醫採檢後確診，此案是在養護機構擔任護理師。陳時中說，這位護理人員外面接觸史仍在疫調中，養護機構先消毒、清空、並隔離，非常重視此案。目前53位住民全隔離一人一室，並徵調全新照服員及護理人員進駐照顧。

(中時 鄭郁蓁 、中時電子報莊楚雯)