民眾宅在家 估計3月汽油銷量跌10％

新冠肺炎讓民眾「宅」在家，讓加油站發油量慘七七。根據經濟部最新統計，今年前2個月全台加油站發油量共少掉8300萬公升，比去年同期滑落5％。加油站業者更表示，3月分恐更慘，加上油價大跌民眾緩加油關係，本月整個車次與發油量足足少掉10％到20％。

另外，疫情讓航空業航班雪崩式取消，中油表示，2月份航空燃油發油量已整整掉3成5，從原本20萬公秉，跌到13萬公秉。另外，汽油發油量也少2成左右。而航空燃油與車用汽油是中油營收重要來源，面對疫情需求減少，也只能減少煉量，避免更多庫存損失。

根據經濟部能源局最新出爐發油量統計，1到2月，全台近2500家加油站共賣出15.7億多公升汽油，比去年同期少了5％，等於民眾少加8300多萬公升汽油。雖然疫情是1月底才爆發，但今年2月沒有去年春節休假因素，理應發油量較去年同月回升，結果該月是不增反少1400萬公升。

台塑最大加盟站、全國加油站總經理蔡佳璋表示，有人會認為疫情讓民眾不敢搭大眾運輸，開車增加，實情不是這樣。以全國來說，站上業績從2月份就開始少，3月份掉更多，估計汽柴油銷量減少有10％以上。

他說，這主要有兩大因素，一個當然是肺炎疫情，民眾平日減少出門、假日不旅遊。另外一個，是最近OPEC、沙國、俄羅斯打油價戰，油價大跌，會讓民眾有預期心理，減緩加油時間，已預估今年營收會少1成。

中部某中油加盟站老闆則唉聲嘆氣，在疫情與油價大跌下，3月份發油量已經慘跌20％，業者現在真的很難經營。但這是天災，也沒辦法。

(中國時報 王玉樹)

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