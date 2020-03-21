穩民心 衛生紙、泡麵業全力衝產能

新冠肺炎疫情升溫，不少民眾出現恐慌性囤貨，在大賣場、超市瘋狂搶購衛生紙、泡麵、雞蛋、罐頭，導致民生物資出現缺貨情形。此一情況引起經濟部高度重視，部長沈榮津21日找來主要衛生紙、泡麵製造商開會，協調兩產業連續二周、24小時全天候生產，將物資產量產好產滿，「務必把產量衝起來」。

與此同時，家樂福、愛買、好市多、大潤發、全聯等流通業者也與沈榮津討論因應措施，並決定實施衛生紙一人限買一串措施，確保民眾都可以買到。另據了解，行政院消保處20日已提前找來家樂福、頂好、愛買、好市多、大潤發、全聯等六大業者進行溝通，業者承諾米、衛生紙、泡麵等民生物資，在疫情期間都不會漲價，也不會囤貨。

與民生物資有關的另一部會-農委會，也動員盤點米糧及未來半年農產品供應數量。農委會表示，目前公糧食米庫存數量90.2萬公噸，「足夠供應國人九個月需求量」，其他農產品供應量也充足，未來六個月蔬菜供應量144萬公噸、水果155萬公噸、豬肉44萬公噸、雞肉36萬公噸、水產品50萬公噸，雞蛋每日超過2,000萬顆。

連日來，新冠肺炎確診病例隨境外移入激增，累計已153人確診，台灣進入疫情第二波高峰期，各大賣場、超市的衛生紙、泡麵、雞蛋、罐頭等被搶購一空，沈榮津邀集國內主要衛生紙、泡麵製造商開會，衛生紙製造商永豐餘、正隆、金盛世分別由董事長、總經理出席，泡麵製造商統一、維力公司派代表與會。

兩個產業都表達願意配合政府政策，承諾會連續兩周，24小時全天候生產，「把產量衝起來」，穩定民心，沈榮津則允諾，趕工期間若遇到困難，經濟部會協助排除。

家樂福、愛買、好市多、大潤發、全聯等各大賣場，則決定實施衛生紙一人限買一串措施。經濟部表示，實施限買一串政策，主要是因為有極少數人當成批發，直接買到爆，在比較熱門的賣場，衛生紙一天內工作人員就要補貨上架50次。

農委會主委陳吉仲21日前往桃園市八德區，視察公糧食米儲備與生鮮蔬菜產銷情形，他指出，台灣隨時備有不低於三個月、30萬公噸的白米消費安全存量，目前庫存數量足供九個月所需，「一年的白米供應量，百分之百充足」，不用擔心糧食不足。

行政院消保處也強調，會密切監控各地民生物資購買狀況，確保供應無虞。