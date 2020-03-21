衛生紙泡麵廠不斷電 產能衝起來

新冠肺炎疫情升溫，不少民眾開始囤貨，賣場、超市也出現衛生紙、泡麵等缺貨情形，經濟部長沈榮津今日利用假日找來主要衛生紙、泡麵製造商開會，兩產業都允諾配合政府，連續二周、24小時全天候生產，將物資產量產好產滿，「把產量衝起來」。

經濟部今天在臉書貼文表示，國內主要衛生紙、泡麵製造商，在假日時被經濟部長沈榮津約來經濟部開會，壓力可能有點大，開會前大家表情都很嚴肅。不過，會議結束後，大家都有共識要一起努力、讓國人安心，表情也就輕鬆不少。

經濟部表示，「歐吉桑」部長沈榮津提出兩個感謝。第一是謝謝主要衛生紙跟泡麵製造商的配合。衛生紙製造商包括永豐餘、正隆、金盛世分別由董事長、總經理出席，泡麵部分包括統一、維力公司代表也都參與，兩產業都表達願意配合政府，承諾將連續兩周，24小時全天候生產。

經濟部表示，感謝產業願意在這兩周，民眾比較擔心的時候，把物資產量衝起來，產好產滿，至於在趕工時所遇到的困難，經濟部會來協助排除。

第二則是感謝各大賣場，目前已有家樂福、愛買、好市多、大潤發、全聯，在與政府討論後，於賣場實施衛生紙一人限買一串的措施。之所以要實施限買一串的模式，是因為有極少數人當成在批發、直接買到爆，在比較熱門的賣場，工作人員一天內就得幫衛生紙補貨上架50次。

經濟部說，七卡臣（拭尻川，指擦屁股）、慶鼻（擤鼻），大家都需要。賣場限買一串，這樣大家都可以買，否則現場工作同仁，實在是補貨補到手軟。衛生紙製造商已承諾會全天候生產，大家都可以買、慢慢買。真的用量大，可以明天再來買，共同體恤補貨到手軟的工作同仁。