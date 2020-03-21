2020全球幸福報告 我蟬聯東亞最幸福國家

聯合國（UN）公布2020年全球幸福報告，在調查的153個國家和地區中，台灣排名第25，蟬聯東亞及東南亞各國之首。芬蘭連續3年穩坐全球第一，最不幸福的國家則是阿富汗。

這份20日公布的「2020年全球幸福報告」（World Happiness Report 2020）指出，全球最幸福國家前10名依序為芬蘭、丹麥、瑞士、冰島、挪威、荷蘭、瑞典、紐西蘭、奧地利、盧森堡。

台灣排名第25與去年相同，在東亞與東南亞區域中最佳，優於新加坡（31）、菲律賓（52）、泰國（54）、韓國（61）、日本（62）、香港（78）、蒙古（81）、馬來西亞（82）、越南（83）、印尼（84）、中國（94）、寮國（104）、柬埔寨（106）、緬甸（133）。

「紐約時報」（New York Times）報導，芬蘭人對自己處之泰然的特點非常自豪，他們已經連續3年被封為全球最幸福國家。

參與這份報告的編輯赫利威（John F. Helliwell）說，報告衡量人們對於生活的整體滿意度，更重要的是，大家對於生活所在地人們是否會彼此照顧的信心，快樂的人不會有一個最顯著的幸福因素，就是互信互助讓生活更好。

全球最不幸福國家前10名依序為阿富汗、南蘇丹、辛巴威、盧安達、中非共和國、坦尚尼亞、波札那、葉門、馬拉威、印度。

今年的報告首度發布全球最幸福城市排名，前10名有6個位於北歐國家，前3名為芬蘭赫爾辛基（Helsinki）、丹麥阿胡斯（Aarhus）、紐西蘭威靈頓（Wellington）。

前10名的非北歐國家城市中，瑞士蘇黎世（Zurich）排第4，以色列特拉維夫（Tel Aviv）排第8，澳洲布里斯本（Brisbane）排第10。

全球最不幸福城市前10名多位於低度開發或飽受戰亂威脅的國家，前5名分別為阿富汗喀布爾（Kabul）、葉門沙那（Sanaa）、巴勒斯坦加薩（Gaza）、海地太子港（Port au Prince）、南蘇丹朱巴（Juba）。

聯合國從2012年開始公布全球幸福報告，之後每一年都會公布，各國排名是依據人均GDP、社會保障、健康預期壽命、社會自由、慷慨度和遏制腐敗程度等因素來衡量。

（中央社）