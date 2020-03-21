3名「未知感染源」本土個案 找到共通點了

新冠肺炎（COVID-19）疫情全球蔓延，在這第二波疫情當中，我國境外移入個案快速攀升，本土感染僅佔個位數。但有一點令人顧慮的是，其中有3名本土個案的「感染源未知」，分別是案100、124、134。中央流行疫情指揮中心調查後發現了一個共通點，他們都有與海外返國者接觸歷史，目前正在釐清當中。

案100是本國20多歲女性，發病時出現發燒、咳嗽、喉嚨痛等症狀，就醫3次經採檢後才確診。一開始因為她近期「無出國旅遊史」，讓追蹤調查傷腦筋，不過後續有追查出，她有親戚在2月底時從美國回來，因此目前正積極追查聯繫。

案124為30多歲男性，近期也無出國史，於3月17日發病，自行就醫後確診，感染源待釐清。不過個案表示曾於12日、13日與自美國返國的上司接觸，該名上司於3月14日起有疑似症狀，個案辦公室內也有有2名外籍同事曾出現疑似症狀，衛生單位將進一步採檢與疫調。

案134則為中部30多歲女性，3月17日出現發燒、喉嚨痛，自行就醫後確診。她工作需要直接面對客戶，有許多接觸對象，指揮中心也發現，該個案的接觸對象中，有部分有國外旅遊史，目前正在追蹤釐清所有的接觸者和個案之間的關係，必要時就採檢確認。

（中時電子報 許立穎）