個案激增恐再創單日新高？指揮中心說明白

新冠肺炎疫情連環爆，指揮中心宣布，今再添18名境外移入的確診案例，其中有6男、12女，基本上都比較年輕，個案發病前分別有土耳其、美國、法國、英國、埃及、捷克、南非、印尼等國活動史，目前國內累計153名案例。

指揮中心表示，今日新增個案中，案140埃及旅遊團團員，原先就被列為接觸者，今日確診；該旅遊團群聚目前共7人確診（6名團員、1名接觸者）。

案143、144為長住捷克的夫妻，同時也是案77的親人，三人曾一起從捷克赴美國探親，案77、案143兩人在14日發病，案144則在6日發病，兩人19日入境時由機場採驗，今日確診；案148曾赴美讀書，返國與案85搭同班機，被列為案85接觸者，3月18日發病，今日確診；案150曾至英國讀書，是案133的家人，在14日與案133一起返國，3月19日發病今日確診，案150雖列為案133接觸者，但其返台後活動史單純，研判於英國感染的可能性較高。

其餘13例則是境外移入病例的獨立個案，出國多以就學、旅遊為主，部分為工作。

最近爆出回國潮，不少人被列為需居家檢疫的對象，指揮中心表示，許多人不曉得怎麼做才正確，因此在這邊呼籲大家，居家檢疫應要避免與家人共餐、並保持2公尺的距離，詳細該如何做，近日指揮中心也將做出影片供大家參考。

至於中研院的確診案例，莊人祥表示，該名案例的接觸者，目前有16位居家隔離，其中有3位等篩檢報告，13位仍在等待採檢，另外有25位則是自主健康管理。另外針對案114（國家隊陪練員）則是屬於輕症患者。

台灣目前有153例確診，媒體提問「是否考慮暫時全面停課？」對此，陳時中回應，在最近這半個月台灣有零星幾個本土案例，其中4例是與返國者接觸而感染，還不至於嚴重到要暫時性停課，其中案100、案134兩人尚未完全釐清，但放眼全世界，還沒有哪個國家把兩個本土案例，就作嚴重社區感染來處理。

陳時中補充，請大家不要恐慌，但居家檢疫仍要嚴格遵守，若有違反必重罰，目前的狀況就是這樣，但若未來疫情嚴重，指揮中心也會以最快速度部屬。

關於為何不公開案134的職業、工作地點，陳時中表示，其實指揮中心很少去公布確診個案的相關細節，一般多是患者的工作單位主動公布。

案59（希臘返國高中生）傳給班上同學，自己父母並沒有中鏢，陳時中回應，其實這個病毒不是說碰到就會中獎。周志浩也補充，高中生相較於自己父母，可能會與朋友更親近。

至於，案61（50歲出頭男性），因為本身有高血壓與肥胖的淺在疾病，主訴3/14才開始發燒，但他到醫院以後就有肺炎狀況，照x光有明顯惡化，所以就轉ICU插呼吸管治療。

（中時電子報 何立雯、徐秀娥、中時 林周義、廖德修、李柏澔）

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