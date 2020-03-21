陳時中：半個月僅2例待釐清 未到社區傳播

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，半個月僅7例（新冠肺炎）本土病例，多有接觸史，僅2例至今仍在釐清感染源，不到社區傳播。

陳時中下午在指揮中心舉行的記者會表示，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）個案數確實快速增加，但大多是境外移入，近半個月內僅7例本土病例，其中2例是高中同班同學、1例埃及團員小孩，大多都找得到確切感染源，僅2例仍在釐清。

他說，沒有國家是半個月2例本土病例找不到感染源就宣布進入社區傳播，並採嚴厲防疫行為；未來怎樣他不敢說，但相關部署會盡快進行。

指揮中心疫情監測組長周志浩表示，第100案北部女性相關接觸者還在追蹤，已知部分親友從國外回台，正在回溯採檢；第134案面對許多民眾、接觸對象範圍很廣，的確發現很多從國外回台者，正在清查相關接觸者，必要時採檢。

是否停班停課 陳時中：有大量社區群聚才可能

武漢肺炎延燒，有媒體詢問是否可能全面停班停課。指揮中心指揮官陳時中表示，近期新增的本土病例僅個位數，不會採取此措施，除非出現大量社區群聚才可能。

陳時中今天下午在記者會中說明此事，目前雖未有停班停課規劃，但他強調這兩週是關鍵期，居家檢疫者一定要遵守相關規定，違者會重罰。

1萬700人遊歐返台 指揮中心展開回溯居家檢疫

指揮中心日前宣布對歐洲等國返台者回溯居家檢疫，指揮中心副指揮官陳宗彥說，截至今天共有約1萬700人，其中包括141名外國人，已接近先前統計數字的1.6萬人。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）延燒，指揮中心日前宣布3月5日至14日間從歐洲27國、埃及、土耳其、杜拜返國者，需全面居家檢疫，預計將有1.6萬人需隔離，配合防疫者可領補償金，請民眾主動通報。