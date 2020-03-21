再添18確診案例 清一色境外移入

新冠肺炎疫情延燒，國內今再添18名確診案例。中央流行疫情指揮中心表示，18人均為境外移入，其中6男12女，基本上都比較年輕。3人50幾歲、1人70歲，其他都約20歲，以學生居多。目前國內已累計153名案例。

中央流行疫情指揮中心今(21)日公布國內新增18例COVID-19(武漢肺炎)病例，均為境外移入，為12女6男，年齡20多歲至70多歲，入境日介於3月8日至19日，發病日介於3月6日至19日。個案發病前分別有土耳其、美國、法國、英國、埃及、捷克、南非、印尼等國活動史。

指揮中心表示，今日新增個案中，案140埃及旅遊團團員，原列為接觸者，居家隔離期間於3月18日發病，經安排就醫及採檢通報，於今日確診；該旅遊團群聚截至目前共7人確診(6名團員、1名接觸者)。

案143、144為一對夫妻，長住捷克，且為案77境外移入個案親人，曾於3月7日至14日間與案77自捷克赴美國探親，案77案143於3月14日發病，案144則於3月6日發病，兩人於3月19日返國入境時由機場採檢送驗，於今日確診。

案148於1月24日至3月15日至美國就學，返國時與案85搭乘同班機，並列為案85接觸者，3月18日發病，經採檢通報於今日確診。

案150為案133家人，1月14日至3月14日至英國就學，3月14日與案133一同返國，3月19日發病，經檢驗於今日確診。案150雖列為案133接觸者，但其返台後活動史單純，研判於英國感染的可能性較高，為境外移入。

其餘13例境外移入病例均為獨立個案，出國目的多以就學、旅遊為主，部分為工作。

（中時 林周義）

3／8-3／18美國、東亞入境有症狀者3千人 居家檢疫安排採檢

中央流行疫情指揮中心今（21）日指揮官陳時中表示，因近期國內境外移入個案數攀升，將往回追溯3月8日至18日間，自美國、東亞國家入境後曾就醫者約3000筆，通知即刻起居家檢疫，並進行 COVID-19（新冠肺炎）病毒檢驗。

指揮中心進一步表示，已主動勾稽健保系統，調查這段期間自上述國家返國後曾就醫，並有上呼吸道症狀者，將透過簡訊通知該民眾即刻配合居家檢疫，同時主動聯繫地方衛生局或1922防疫專線，安排相關採檢措施；若民眾入境後曾就醫，但尚未收到簡訊，亦請主動聯絡當地衛生局及配合相關措施。

（中時 廖德修）

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