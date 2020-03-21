全球旅遊亮紅燈 進出國門不可不知！

新冠肺炎疫情全球大流行，疫情不斷從世界各地掃回台灣，台灣疫情進入第二階段，加強防疫境外移入，3月19日零時開始，非本國籍人一律禁止入境，除了持有本國居留證、外交或商務履約證明，及其他經特別許可者例外。

而本國人或非本國人所有入境者一律要居家檢疫14天，離開機場時禁搭大眾運輸，可以搭乘防疫計程車或防疫租賃車，否則將處10萬至100萬元，並配戴口罩返回指定處所居家檢疫。

在居家檢疫期間，應遵守居家檢疫通知書上所列防疫規定，留在家中或指定地點不外出，也不得出境或出國，不得搭乘大眾運輸工具，並配合必要的追蹤關懷機制，里長或里幹事會進行健康關懷14天，每日撥打電話詢問健康狀況並記錄「健康關懷紀錄表」，不配合防治措施，輕則處罰1至15萬元，最高可處100萬元，必要時進行強制安置。

值得注意的是，3月21日零時起提升全球旅遊疫情建議至第三級警告（Warning），國人應避免所有非必要的出國旅遊。

至於已參加旅行團的退費規定，則是按照國外旅遊定型化契約第14條，旅遊費用扣除必要代辦費與行政規費後，全額退還。

中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中強調，自國外入境者，需進行14天居家檢疫，返台民眾務必確實填寫檢疫通知書，如有症狀請主動告知檢疫人員，並配合相關檢疫措施，共同維護防疫安全。

中央流行疫情指揮中心原本已將亞洲、歐洲、北非、美國、加拿大、紐西蘭及澳洲等國提升旅遊疫情建議至第三級警告（Warning），近日包括拉丁美洲、非洲及大洋洲疫情不斷擴大，病例數快速增加，新冠肺炎疫情已達全球大流行，基於國人從事國際旅遊均有感染風險，因此自3月21日零時起提升全球旅遊疫情建議至第三級警告。

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