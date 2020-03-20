全球旅遊升至第三級警告

衛福部長陳時中20日表示，國內新冠肺炎確診新增27例，並從21日起提供國內五處機場免稅商店代售口罩給入境旅客，三片成人口罩每份50元。同時，自21日零時起提升全球旅遊疫情建議至「第三級警告」，台灣形同進入全面鎖國階段。



行政院長蘇貞昌20日也透過臉書、LINE官網宣布，新冠肺炎疫情已達全球大流行，台灣時間3月21日零時起，全球旅遊疫情升至第三級警告（Warning），非必要請不要出國旅遊。「現在出國一律沒有防疫隔離補償金」。陳時中也呼籲國人應避免「所有非必要之出國旅遊」，自國外入境者需進行14天居家檢疫。



陳時中說，新增27例的確診中，24例為境外移入、3例為本土。境外移入者的旅遊國家遍及北美、歐洲、埃及、日本、新加坡、菲律賓、土耳其等國，其中八人更有多國旅遊史。由於自19日起入境者均須居家檢疫14天，指揮中心統計，目前國內居家檢疫人數已達1.5萬人，居家隔離約有千人。



對於新增三例本土感染，陳時中表示其中兩例還找不到源頭，他認為，近日新增不少確診案例，但是仍以境外移入的案例居多，因此應把這三例定位成「零星社區感染」。



對於機場販售口罩一事，陳時中說，旅客只要持登機證及護照，或者購買機票的旅行文件，入境時前往釆盟、昇恆昌、睿姿崴勛、台灣菸酒等四家免稅店購買。若是本國籍或有居留證者，採購紀錄會併入口罩實名制的額度中，健保署、移民署系統已完成勾稽，避免重複購買。