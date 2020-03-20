外銷訂單2月慘 3月會更慘

經濟部統計處20日公布最新外銷訂單統計，2月受到新冠肺炎疫情影響，訂單不如預期，僅剩286.8億美元，月減18.8％、年減0.8％；預估3月訂單更慘，估年減13.2％～9.3％，將是金融海嘯以來同期最大跌幅。值得注意的是，2月因中國大陸停工，海外生產比降至40.7％，為2006年來新低。

原先統計處預估2月外銷訂單受肺炎影響將減少30至35億美元，不過實際上受影響範圍擴大到49.6億美元，預估值從原先「月減年增」變成「月減年減」雙雙衰退的狀況。統計處長黃于玲解釋，影響擴大主要是受調查時間影響，上月最後與廠商聯繫統計截止日為17日，無法充分反映疫情擴大狀況。

而在產業方面，主要貨品當中，電子產品2月訂單逆勢成長20.4％，黃于玲說，主因半導體高階製程具競爭優勢，加上5G通訊等新興科技應用對電子零組件需求增加，帶動晶圓代工、IC設計、封測、印刷電路板及記憶體等訂單成長。另外訂單成長接自中國大陸及香港增5.5億美元、美國增3.9億美元較多。

至於3月表現，黃于玲說，目前廠商受肺炎影響，訂單將減少37～42億美元。整體訂單金額預估落在335～350億美元，年減13.2％～9.3％。至於今年第一季，預估外銷訂單金額975～990億美元，季年減9.7％～8.3％。

另外統計處示警，預估3月資訊通信產品受疫情波及，終端消費及廠商進貨意願疲弱，預估訂單減少65％，「減幅腰斬」，是波及程度最大的產業，其次是塑橡膠製品業，預估訂單減少6.1％，機械產品減少5.8％，都是受重傷的產業類別。

值得注意的是，2月海外生產比降至40.7％，黃于玲說，這是從2006年產業外移後，首度出現大幅降低至四成的狀況，其中又以資訊通信、電子產品、光學器材等類別較1月大幅降低。未來可能會隨中國大陸陸續復工後，海外生產比才會陸續回升。

另外，2月海外生產比大幅降低，同時我國國內訂單明顯增加。黃于玲解釋，肺炎疫情爆發後，中國大陸復工慢，台商將部分訂單轉回台灣生產，產生急單效應，2月在國內生產的訂單金額年增14.8％。