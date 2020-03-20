中研院出現首例確診個案 16人居家隔離

中研院今天公告，院內有一名同仁確診新冠肺炎，該名同仁已就醫進行診治，其曾近距離接觸者16人即刻進行居家隔離，另25名同仁居家自主健康管理14天。

中研院19日也在官方網站公布，綜合體育館、蔡元培紀念館（文獻庫）、嶺南美術館自21日起暫時停止開放，開館時間視疫情狀況另行公告。

（中央社）

中研院公告全文如下：