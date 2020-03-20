中研院出現首例確診個案 16人居家隔離 中央社 2020.03.20 分享 FacebookLINETelegram列印 中研院今天公告，院內有一名同仁確診新冠肺炎，該名同仁已就醫進行診治，其曾近距離接觸者16人即刻進行居家隔離，另25名同仁居家自主健康管理14天。 中研院19日也在官方網站公布，綜合體育館、蔡元培紀念館（文獻庫）、嶺南美術館自21日起暫時停止開放，開館時間視疫情狀況另行公告。 （中央社） 中研院公告全文如下： 各位同仁： 本院今（20）日有一名同仁確診COVID-19，該名同仁目前已就醫進行妥善診治。防疫醫療團隊也迅速掌握其相關接觸者，確認曾近距離16人，即刻進行居家隔離。此外，另有25名同仁居家自主健康管理14天。接觸者相關調查追蹤由中央流行疫情指揮心進。 本院也立即關閉該同仁所屬工作場域、該棟大樓會議室與相關公共，並將適時進行環境清潔與消毒，暫停該建築物訪客進入、行人員控管。 本院將持續關切並提供相關諮詢與協助。25位自主健康管理者，本院給予有薪防疫假居家自主健康管理，並請其依中央流行疫情指揮中心所訂自主健康管理相關規定確實辦理。 本院已於3月19日召開全院防疫會議，並完成調查3月5日後返國入境同仁及受邀來訪之外籍人士。請各位同仁特別提高警覺，若有身體不適，請盡量在家休息或工作，避免與他人接觸。自國外返國者也務必遵照指揮中心防疫指示，確實做好居家檢疫，請勿與同仁接觸。 再次提醒各位同仁，疫情期間請注意自身及他人安全健康，若有任何疑問請洽各單位主管或撥打1922防疫專線。 中研院防疫指揮小組敬上 2020年3月20日 中研院確診新冠肺炎