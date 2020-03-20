東奧如期舉辦 中華奧會： 不勉強選手參賽

中華奧林匹克委員會顧問孫立群今天表示，國際奧會昨天與亞洲會員國視訊會議，目前仍朝如期舉行方向準備，但沒任何人有資格強迫選手做任何事，如果選手真的不想參賽也不勉強。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情衝擊全球，包括國際奧林匹克委員會（IOC）執行委員，甚至東京奧林匹克運動會組織委員會成員都曾呼籲原訂7月24日登場的東奧暫緩或延期。

IOC昨天與亞洲45個會員國視訊會議，IOC主席巴赫（Thomas Bach）會議中重申，將以負責任態度、形式，以運動員為核心考量，同時與世界衛生組織（WHO）、東奧籌備會、日本及東京都政府組專案小組，密切監控疫情發展，與各界共同合作遏制病毒擴散。

孫立群透露，巴赫已與各國共220名運動員代表舉行電話會議，強調首要考量運動員健康福祉，不因經濟利益而堅持舉辦。

孫立群說，即便各方消息不斷，但目前為止仍未接獲官方訊息表明奧運要取消，目前台灣仍照既定計畫組團。

疫情影響，目前包括羽球、舉重與柔道等項目奧運積分賽受影響，IOC統計目前已有57％選手取得奧運資格，仍有43%參賽席次還未分配；IOC允許各單項總會，維持參賽公平前提下，進行必要調整。