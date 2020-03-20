交通部紓困 擬直接發給旅行社與員工救命錢

交通部人士今天說，總統蔡英文力挺交通部長林佳龍，加碼籌措新台幣100億元紓困觀光、運輸業，初步規劃將直接發給3000家旅行社及4萬名員工、旅館及員工與合法民宿「救命錢」。

旅館業者、員工及合法民宿部分，準備先訂基本額度，再依員工數及營運規模級距增加，相關措施仍待進一步研商。

林佳龍指示，目前觀光及旅館產業已在「加護病房」，「要先急救、再談治療」，補助不能再等，也不宜再想些不接地氣的名目，要求交通部、觀光局相關單位研議「救命錢、直接發」方案。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續升溫，觀光與運輸產業衝擊也越來越大，林佳龍日前指示將研擬紓困2.0計畫，助業者度過難關；經費加碼後，總額達300億元。

交通部人士說，目前紓困2.0草案，除投資資源在人才、減輕雇主人事成本的「人才培訓」方案，也準備依實際申請情形加碼。

另外，交通部人士表示，近期因旅遊警示提升及出國禁令，衍生不少旅行團停止出團消費糾紛，林佳龍接獲許多業者及消費者投訴、陳情，初估1月到4月由於疫情停團，全國約100萬人次。

林佳龍說，取消出團對消費者及業者都身心俱疲，為減輕處理消費糾紛成本，手續費一併研議由政府補貼，初估約需3億元。

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