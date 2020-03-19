工商協進會：政府紓困 直接減稅最有效

疫情衝擊全球，避免造成國安危機，工商協進會19日指出，政府紓困最有效的方法，就是是參照各國紓困辦法，直接減稅，只有有效減少企業支出負擔，才能避免企業面臨倒閉危機。

立法院財政委員會昨舉辦「政府有關部會就政府預算如何協助遭受疫情衝擊之相關產業」，工商協進會在會後針對政府紓困政策提出五大建言，包括擴大編列紓困預算金額、參照各國紓困政策直接直接減稅，有效救市、編列專屬預算補助勞工薪資及企業營運成本、依企業規模設不同級距紓困補助標準，避免齊頭式平等、擴大企業紓困貸款額度及申貸程序等。

工商協進會直言，目前政府編列的預算明顯不足，首先強烈建議，紓困預算金額應參考其他國家編列之預算，擴大編列；認為協助企業渡過疫情難關，最有效的政策是參照各國紓困辦法，直接減稅，只有有效減少企業支出負擔，才能避免企業面臨倒閉危機，建議政府，對受衝擊企業應免徵或減徵營業稅、緩繳營所稅1年以上或分3年36期，或免徵；產業從業人員調降綜所稅。

還有，在疫情期間若水電及燃料費無法達到契約容量，應予減收費用；財政部或地方政府統一規劃減徵貨物稅、地價稅、房屋稅、印花稅、牌照稅、娛樂稅等稅負措施。

對降稅建言，財政部次長吳自心指出，降稅部分有加倍減除條款，而財政部也提供延期、分期繳稅機制，只要是受疫情影響，企業或個人不限金額都能申請，最長可延後一年繳稅、最多可分36期（三年）繳稅。

吳自心說，政府有降稅跟補助兩種工具，其中稅制是普遍性的，如果對全部企業減稅，很難達到扶植有需求產業的效果，因此這次紓困振興政策主要是採補貼方式，針對有需求的企業、對症下藥。

工商協進會代表楊文彬表示，第一線旅遊業與餐飲業、娛樂業備受影響，盼政府有超前措施，像是擴大編列紓困金額，因600億元對產業只是杯水車薪，應同步採取減稅並針對公司規模調整紓困補助金額，不要做齊頭式平等。

商總副理事長許舒博則指出，旅遊業、旅館業、餐飲業已在放無薪假調節人力，政府應適度減免營所稅、營業稅、房屋稅等，疫情期間提供旅遊業、旅館業、餐飲業員工的基本工資補助，減輕企業負擔。