蔡英文： 加碼百億救觀光運輸業

台股19日一度重挫700點，總統蔡英文信心喊話表示，政府已採取實際行動維持匯市穩定和股市動能，國安基金也即時因應。除防疫特別條例匡列200億元外，她表示，還要另籌措100億元預算，協助因境管而雪上加霜的觀光業及運輸業者，協助航空業取得500億融資。另今年有8,700億預算供政府及國公營事業擴大投資及採購。

台股連日重挫引發市場不安情緒，蔡英文昨舉行敞廳談話承諾，政府會確保金融安定，她重申，台灣基本面很好，資金很充沛，政府會以實際行動維持匯市穩定和股市動能，國安基金可隨時進場，也將隨時召開國安財經高層會議，因應經濟情勢。

在產業紓困與振興方面，蔡英文說，除運用600億元防疫特別預算，加速落實產業的紓困，政府還有約400億元移緩濟急的預算及各項基金，總計約1,000億元可以投入紓困與振興經濟計畫。她更表示：「不排除必要時，進一步擴大支出規模」

對於因境管受到最大衝擊觀光和交通產業，政府將會以專案處理，蔡英文指出，除特別預算內的200億元外，會再另行籌措100億元，總共提供300億元規模，協助業者度過難關，這些預算可望協助航空業者取得500億元的融資。另外還要加上前瞻基礎建設計畫中編列的300多億元，協助觀光和運輸業者轉型與長期發展。

蔡英文加碼100億元救觀光，將由交通部另外向立法院提出特別預算籌措。據悉，目前交通部觀光發展基金提撥37億元，年度預算「移緩濟急」20多億元，相關財源都已充分利用，要加速盤點還有哪些項目需要紓困，再向立法院提出100億元特別預算案。

另為強化經濟動能，蔡英文要求在最短時間內落實政府投資採購，預算準備已達到8,700多億元，同時加速推動擴大內需計畫，全力協助民間投資。

蔡英文也指出，台商回流和投資台灣方案，累計超過9,000億元，今年底前執行5,000億元規模，請政院盤點邊境管制對商務投資影響，有效處理這些問題。