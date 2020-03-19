國安基金決議進場 最快明天護市

國安基金召開臨時委員會議決議授權國安基金進場，最快明天國安基金就會進場護市，政院及國安基金並在6點45分在政院召開記者會。

國安基金能進場的量能，總計高達5000億；而細數國安基金歷來紀錄，進場規模最大為第二次進場的1227億，而2008年金融海嘯則約斥資600億進場，是史上第二大進場量，但由於現在台股大盤指數高，整個台股成交量大，這波疫情在國際間擴散引起的股匯債震盪又不知何時終了，因此國安基金此次進場買股量，會否也破歷史紀錄，引市場及股民高度矚目。

國安基金下午5點召開，不到6點半即結束，可見得全體委員對於此次授權國安基金進場有高度的共識。根據國安基金資料，過去六次進場股市護盤的時間及大盤點數，分別是89年3月16日、89年10月3日、93年5月20日、97年9月18日、100年12月12日、104年8月25日、當時的大盤指數分別為8640、6024、5860、5800、6662、7410點。

這次國安基金進場護盤，會是歷來進場大盤指數最高的一次，不過有關官員強調，現在台股的股市規模，跟前六次相較都差非常多，跌幅及股價也都不一樣，因此不能僅以絕對指數，來看國安基金應否進場護盤。

由於現在股市的總市值及成交量，和過去都不能同日而語，要護市得費更多力道，同時期指等金融商品更多元、複雜，因此這回國安基金第七次進場護市，對國安基金可說是前所未見的最大考驗。

延伸閱讀

出招穩盤 金管會宣布平盤下禁止放空

台股暴殺散戶想逢低進場？專家揭最佳買點

蔡英文：全力維穩股匯市 紓困金額增至千億

股市末日 這13檔成掌上明珠