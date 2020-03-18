9千點保衛戰 國安基金明開會討論進場護盤

國安基金明日將開會。據了解，國安基金幕僚已在晚間接獲政院指令，將在明日召集新冠疫情衝擊股市以來的首場國安基金委員會議，時間將在盤後，已引起市場對此高度矚目。

台股進入9000點保衛戰，國安基金出手時機將近，預料明日作出進場決定的可能性升高。

台股上週盤中一度跌破萬點，儘管終場拉回到萬點之上，但接下來已可說將進入9000點保衛戰，對此國安基金進入備戰狀態，據了解，相關單位內部已進行沙盤推演，9000點將為政府對台股力守的「底限」，倘若台股本週跌幅擴大逼近9000點，國安基金將會進場。

身為國安基金幕僚的財政部約晚間8點也發出明日國安基金要開會的聲明，而從財政部的聲明裡，國安基金明日的臨時會議，和台股已然快跌破9000點是主因；這份聲明指出，近期COVID-19(新冠肺炎)疫情持續擴散，引發投資人就疫情能否有效控制及全球經濟動能衰退的不安心理，全球股市跌勢未止， 而台股今日的收盤指數9,218.67點，自年初累計下跌幅度達23.16%，已跌破年線11,067點：「距10年線9,110點僅108.67點。」

國安基金表示，考量近期股市大幅下挫，似有顯著影響民眾信心情事，將依國安基金設置及管理條例第8條規定，於明日召開臨時委員會議，就國內外疫情進展、經濟情勢及金融資本市場動態充分討論，如認有資本市場及其他金融市場失序或損及國家安定之虞等情事：「將採行必要措施，達成穩定國內股市」任務，已意謂極有可能作成進場的決議。

延伸閱讀

台股續崩 金管會再祭五措施救市

外資賣超285億 台股重挫220點直逼10年線