擴大國旅秋冬遊 夜市券創造逾11億元商機

經濟部配合交通部觀光局「擴大國旅秋冬遊」旅遊補助方案發送200元夜市券政策自去年9月16日上路迄今年2月底截止使用，最後一波夜市券完成回收。經濟部表示業已統計夜市券，總計發放1,033萬張，回收750萬張，總回收率為72.6％，估計創造超過11億元的夜市商機，若非疫情影響，回收率應會更高。

經濟部中部辦公室主任郭坤明表示，夜市券使用回收率，從去年10月的20％多一路攀升，去年12月底來到45％，今年2月底截止使用後，最終總回收率達到72.6％，又根據觀光局調查，過去國人旅遊時，前往夜市的比率大約一成，是過去的7倍，有效提升夜市人潮。各區回收狀況，分別北區179萬張、占23.9％、中區137萬張、占18.3％、南區260萬張、占34.7％、東區174萬張、占23.1％。顯示夜市券政策上路後，在南部及東部等重點區域，創造了可觀的旅遊住宿及消費效益。

夜市券政策是搭配交通部觀光局「擴大秋冬旅遊方案」的國旅加碼方案，目的是引導國旅人潮在地住宿、在地消費。本次推動的夜市消費方案半年來受到民眾高度關注，也獲得許多夜市攤商及消費者的歡迎。回收率最高的前5名夜市依序是花蓮東大門夜市、臺南花園夜市、高雄六合夜市、臺中逢甲觀光夜市、嘉義市文化路夜市。夜市券政策直接帶動夜市消費，不分平假日吸引一波波的旅客人潮，攤商業績上升了二到四成，讓攤商十分有感。

經濟部中部辦公室郭坤明主任表示，這次夜市券政策相當成功，特別感謝旅宿業者、夜市攤商於活動期間所提供的協助及配合。後續的振興抵用券，將會檢討本次的經驗再予精進，企能為夜市業者恢復營業的盛況。

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