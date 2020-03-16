新冠衝擊 無薪假人數創新高

新冠肺炎疫情持續擴大，餐飲、旅宿業者首當其衝，紛紛啟動與勞工商談無薪假（減班休息）事宜。勞動部16日公布最新的無薪假通報情況，截至3月中為止，有109家企業通報、實施人數為3,835人，實施家數與2011年12月底時，並列2010年1月底以來新高，人數則創下2016年1月中以來的新高。

據統計，2月底通報家數計41家，實施人數1,662人，但截至3月中為止，已經來到109家事業單位、3,835人被放無薪假，其中以包括住宿、餐旅、批發零售、及觀光業等其他工業的家數與人數都是各行業的之最，總計有88家、2,060人，其次為金屬機電工業14家、1,491人，資訊電子工業4家、120人，化學工業1家、18人，民生工業2家、146人。

勞動部官員透露，這次就有2家住宿業通報逾百人、和2家金屬機電工業通報破百人所以才讓這一期整體人數較多，而這一期多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間多數未超過3個月，實施方式多為每月休5日至8日。

勞動部已經升級「充電再出發計畫」，對於減少正常工時參加訓練課程的勞工，補助訓練津貼時數提高至每月120小時；事業辦理訓練課程，補助訓練費用上限也提高到350萬元。勞動部也正在規劃「安心就業計畫」，以勞保投保薪資為計算基礎，補貼受無薪假影響的勞工當月實領薪資差額的一半，方案預計在3月底公布後上路。

勞動部強調，有通報才有補貼，這些已經列在通報統計中的減班休息事業單位，將會列為「安心就業計畫」中補貼放無薪假勞工薪資的對象，前提是必須向地方勞政機關通報、完成確認等步驟，「縱使雇主沒有通報，勞工也可以直接向地方勞工行政主管機關反映，將於查證後協處」。