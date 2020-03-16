拯救國航 交部爭取專案貸款

新冠肺炎疫情重擊國航，交通部次長黃玉霖16日透露，周三（18日）將與政院研商一項專案貸款機制，用於支應取消飛航成本、員工薪資等。雖然交通部初估額度約300億，但會向政院建議「不要設定上限」，盼貸款「越快上路越好」。

交通部獲政院通過的紓困方案中，針對航空業原已規劃投入42.85億元，補助「降落費、房屋使用費、土地使用費、維護機庫使用費、飛機修護棚廠使用費」，並回溯至今年2月起實施一年，但並未規劃融資貸款。

助業者解決現金流問題

黃玉霖表示，紓困方案規劃時首要是幫助中小型的觀光、交通運輸業者，不料疫情變化快速，嚴重衝擊國際航線，連帶影響國籍航空業者營運。兩周前交通部與六家業者包含華航、長榮、華信、立榮、台灣虎航、星宇及公會達成共識，考量國籍航空公司營運量下滑，現金流出現問題，在部長林佳龍拍板下，將請行政院協助推出「專案貸款」，協助業者度過難關。

黃玉霖分析，目前交通部是先以航空業者「營業支出的25％」，估算出可能會需要大約300億的融資額度，但要等周三與政院討論出機制後，交通部才會與個別業者洽談各自所需的資金額度，屆時才會知道實際所需的貸款總額，也因此，不排除總金額會比300億更高。

不排除給予利息補貼

黃玉霖強調，交通部不僅會將向行政院建議「融資額度不要設定上限」，同時考量各家航空業者均有各自的信用額度上限，業者若面臨信用額度不足，交通部也會協助補足。由於交通部先前相關紓困方案中，均設有利息補貼，黃玉霖受訪時也透露，「原則上將會比照辦理」，意即給予利息補貼，最高按中華郵政公司一年期定期儲金機動利率計算。

但黃玉霖也強調，交通部原則上會希望航空公司在利息補貼期間，融通貸款應優先支付員工薪資，而在不違反此原則下，交通部也同時會給予個別公司彈性空間。他說，畢竟一家航空公司規模龐大，還是希望可以尊重其公司治理。