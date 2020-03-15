台北亞都麗緻 放無薪假

繼台中亞緻大飯店熄燈後，麗緻餐旅集團旗下台北亞都麗緻飯店傳出受到新冠肺炎疫情影響，公司要求員工自4月1日起三個月，每個月放六天的無薪假；亞都麗緻飯店副總羅明威表示，亞都麗緻已與主管機關進行接洽，且徵求同仁同意，惟飯店仍繼續營運，並持續推動住房與餐飲業務。

新冠肺炎疫情重擊觀光旅遊相關產業，以國外商務客與觀光客為主要客源的台北市國際觀光飯店更是重災區。

據了解，進入3月後台北各家國際觀光飯店住房率出現雪崩，平均都在10％～20％間，部份飯店住房率更是只有個位數。為此各飯店人資部門都已擬妥無薪假方案，只是顧及形象面子，沒有人願意跑第一，如今亞都麗緻飯店開一槍，等於掀開了壓力鍋鍋蓋，預料後續會有更多國際觀光飯店跟進。

羅明威證實，新冠肺炎疫情持續嚴峻重創旅館市場，消費者大幅縮減旅遊與各項消費，短期內未見曙光，因公司不願在此時裁員失去任何一位家人，為了能讓公司走更長遠的路才得以繼續照顧每位同仁的家庭，所以希望所有同仁和公司一起共體時艱，攜手共渡難關。

羅明威表示，台中亞緻飯店去年雖賠了數千萬元，但仍發給同仁1.15個月年終獎金，最高可領到1.95個月，如今飯店結束營業，並沒有收回年終獎金，資遣190多位員工一切照勞基法規定，且每個同仁會按資遣費再另加發25％。

針對媒體指陳，位於微風信義「麗緻巴賽麗廳」也即將結束營業，員工皆須被降級才能回到「台北亞都麗緻」上班一事，羅明威表示，為專注本業，麗緻餐旅集團數年前即陸續收掉館外餐飲事業，微風信義「麗緻巴賽麗廳」更早在2016年即結束營業，「希望媒體多查證，不要胡亂報導」。