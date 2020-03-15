陳時中籲國人 儘量不要出國

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中15日表示，新冠肺炎再增6個確診案例，這是這麼久以來最多的單日確診案例，新增6例皆有國外旅遊史，鑑於境外移入快速增加，他呼籲國人，沒有必要的旅行，最好忍一忍，可以不出國就儘量別出國，否則恐得不償失。

陳時中指出，加計15日6個確診案例（案54～案59），目前確診共59例，而新增的這6例全數有國外旅遊史，分別是前往泰國、日本、埃及、土耳其、西班牙、希臘，他說：「從案47到案59多屬境外移入，境外移入案例增加，讓我們非常警惕。」

尤其，單日增加6個確診案例，是這麼久以來最多的單日新增確診案例，上次比較多的一次是2月6日，也有5例，同樣是從歐洲旅遊回來的境外移入。

依據指揮中心統計，15日國內新冠肺炎相關通報新增383例，累計通報16,911例（含16,464例排除），其中確診59例，而確診案例中，境外移入32例，本土27例。

陳時中呼籲，由於近日有快速的境外移入現象，沒有必要的旅行，即使是安排了很久，也要忍一忍，因為風險實在很高，可以不出國，就儘量不要出國。

另外，考量埃及近日疫情病例數快速增加，指揮中心15日也宣布把埃及旅遊疫情建議升至第二級「警示」，提醒民眾至當地應採取加強防護措施。

指揮中心也呼籲，世界衛生組織（WHO）已宣布全球大流行，提醒民眾如果必須出國，應加強手部及呼吸道衛生等防護措施，返國入境後，務必落實14天居家檢疫或自主健康管理。

至於第二批武漢包機返台361人，目前有1人出現發燒症狀，已經後送就醫採檢中，其餘健康情形良好，持續於集中檢疫所密切健康監測中。