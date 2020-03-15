口罩實名制2.0 有望通通買得到

口罩實名制2.0從12日起開放網路與手機預購成人口罩，若預購人數超量將抽籤。知情官員表示，依目前預購狀況，有望不用抽籤，且有備用數量，若超量不多，會盡量讓大家買得到。

口罩實名制2.0於12日上路，開放民眾網路或手機預購成人口罩，數量維持每7天3片，預購登記至18日，19日起將簡訊通知付費。預購的口罩屬於3月26日至4月2日當週的口罩額度，訂貨民眾可在這段期間內任一天到超商取貨。

第一輪口罩實名制2.0備有700萬片口罩供民眾預購，也就是約233萬人可買，若預購超量將以公開抽籤決定可購買名單。

根據統計，12日開放當天有47萬人預購，13日48.4萬人、14日20.2萬人，今天截至下午1時累計僅5萬人；統計12日至15日共約120萬人登記。

官員表示，每日登記預購人數呈現下滑的趨勢，且最後還會剔除重複和錯誤的名單，233萬個口罩名額應足夠民眾網購。

官員說，如果最後預購人數超過233萬人，也有備用口罩，內部曾討論過最高可應用300萬個戰備庫存，也就是可再多100萬個名額，希望盡量讓民眾都能買得到。

另外，行政院長蘇貞昌明天也將召開跨部會口罩會議，討論是否繼續試辦4月2日至8日期間的口罩網路預購。（中央社）

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