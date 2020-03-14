疫情拉警報 歐洲27國 列三級旅遊警告

旅遊警示全面升級，因應新冠肺炎疫情在歐洲快速上升，中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中14日宣布，繼義大利之後，所有歐洲申根國家及英國、愛爾蘭等27國家及杜拜（含轉機），旅遊疫情提升至第三級警告（Warning），避免至當地非必要旅遊，自上述國家入境的旅客需實施14天居家檢疫。

同時，由於近期美國疫情上升，即日起美國華盛頓州、紐約州及加州等三州提升至第二級警示（Alert），前往當地應採取加強防護措施；其他州則列為第一級注意（Watch），民眾應遵守當地一般預防措施，民眾自美返國入境後，要自主健康管理14天。

值得注意的是，世界衛生組織（WHO）宣布目前疫情趨勢符合全球大流行，逾110國報告確診病例，超過70國出現本土傳播疫情，因此，即日起將全球未列旅遊疫情建議的國家均提升至第一級注意（Watch）。換句話說，民眾只要出國返台，入境後都要自主健康管理14天。

陳時中表示，提升旅遊警示對於邊境管理的強度會有不一樣依據，最大的差別為國人出國旅遊時，退費機制會有影響，退費幅度也不同。依照觀光局規定，第三級的退費機制為扣除必要代辦費與行政規費後，全數退費；第二級是扣除必要費用後，旅行社最高可以收團費5％作為補償；第一級一般違約情形，依照距離出發日天數有不同退費比例。

指揮中心指出，歐洲疫情快速上升，病例數已逾3萬例，國內亦發生多起歐洲境外移入病例。歐洲疾病預防控制中心（ECDC）日前評估歐盟地區及英國的感染風險為中至高，考量申根區域國家人員流動密切，除原已列第三級的義大利外，3月17日起將其他歐洲申根國家法國、德國、西班牙、葡萄牙、奧地利、荷蘭、比利時、盧森堡、丹麥、芬蘭、瑞典、斯洛伐克、斯洛維尼亞、波蘭、捷克、匈牙利、希臘、馬爾他、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、冰島、挪威、瑞士及列支敦斯登提升至第三級。