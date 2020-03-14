計程車每月2千元油料補貼 3/16起受理申請

中油宣布，配合交通部協助受嚴重特殊傳染性肺炎影響紓困方案，將於16日起受理計程車業者油料補貼申請，業者可至指定的加油站及直銷中心辦理，每輛計程車每月補貼新臺幣2000元，補貼時間自今（109）年4月起至9月，為期6個月；有關申辦單索取方式及地點、計程車優惠卡優惠內容等，可至中油全球資訊網查詢。

根據交通部發布之「交通部協助受嚴重特殊傳染性肺炎影響計程車油料補貼作業要點」，中油將提供計程車油料補貼紓困，自4月1日起至9月30日止共6個月的補貼期，按月核給受補貼計程車每輛500公升汽油、柴油或液化石油氣每公升補貼新臺幣4元，每月2000元，6個月共計1萬2000元。

中油已製妥專屬版面申請表單及計程車優惠卡，計程車業者即日起可上中油全球資訊網便民服務欄位進入「卡友專區」之「中油卡-中油捷利卡」路徑下載申請表，或逕至上述捷利卡專區內所附117座指定加油站及20處直銷中心櫃檯索取申請表，申請表填妥後，請至上述指定加油站及直銷中心申請。

中油指出，此次配合交通部紓困方案提供油料補貼申請，歡迎計程車業者及早申請並多加利用。搭配「中油Pay」行動支付還可享受多重優惠，包括計程車司機專屬信用卡線上加值最多可享6％回饋、現金加值行動捷利卡可享3％回饋、使用中油Pay加油消費送中油VIP點數3倍（3％回饋）等。

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