自主管理加強版研擬中 沒固定回報就開罰

中央流行疫情指揮中心目前正研擬自主健康管理「加強版」要強化防疫，指揮官陳時中今天表示，將用手機資訊監控，若沒有固定回報或是有症狀卻沒通報就會開罰。

考量居家檢疫和自主健康管理強度差很多，指揮中心正在研議加強自主健康管理的強度，包含建立資訊系統，讓自主管理者每天量體溫並確實通報，有症狀就要回報，且在出境時也要回報追蹤，若有違反相關檢疫規定就會重罰。

陳時中下午在記者會中表示，目前相關系統仍在研擬中，設有自動回報系統，除了主動關懷外，若自主健康管理者沒有按時回報，就會啟動尋人行動，確保民眾有症狀一定要來通報，出境時也會要求做健康聲明、發燒篩檢，如果沒有據實通報就可以從中攔住，中間也會適度加上罰則，目前整套資訊系統，資訊單位會在短時間內建立起來。

媒體詢問是否有個資法疑慮，陳時中表示，個資法為了監視必要，會有相關的排除，強化版上路後如果沒有固定回報及有症狀沒通報就會罰，會再公告相對辦法來實施。

中央流行疫情指揮中心疫情監測組長周志浩強調，自主健康管理者目前有一項義務，就是身體不舒服時必須通報，不能自己擅自跑去就醫，如果沒有依照規定，還是可以處分。

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