超前部署 政府祭千億抗疫

新冠肺炎在歐美蔓延，美股崩跌拖累台股12日重挫逾400點，總統蔡英文12日火速召開國安高層會議，因應疫情帶來的經濟衝擊，超前部署下達5大指示，除信心喊話全力穩定金融市場，維持匯市穩定與股市動能外，指示行政部門彙整政府預算移緩濟急及各項基金加碼400億元，共籌措1,000億元投入產業紓困與振興，提振短期經濟動能。

台股12日開盤重挫逾500點，投資人信心受創，蔡英文12日中午立即邀正副閣揆及財經首長召開國安高層會議，聽取各部會應變準備後表示，因為我國防疫超前部署，國內疫情管控良好，但因應疫情帶來的經濟衝擊，更必須超前部署，強化短期經濟動能、維持台灣經濟活力。

蔡英文下達5項指示包括：

一、落實600億元防疫特別預算，立法院13日將完成三讀，紓困和振興預算應確實執行。

二、政府各部門既有預算和基金要「移緩濟急」，各部會應彙整可移緩濟急各項基金，包括就業安定基金、觀光發展基金等，共400億元經費投入紓困與振興。

三、最短時間內落實政府部門投資與採購，加速擴大內需。行政院須清查公部門各機關及國營事業，除緊盯前瞻基礎建設進度外，在公共建設、政府採購、長照幼托等公共服務，國防產業及相關採購等，加大、加速進行，以最高效率、最短時間，落實各項擴大內需計畫。

四、全力協助民間加速投資，維繫經濟動能與活力。除公部門投資加速外，應大力促進民間部門投資，相關部會確實執行台商回流及投資台灣方案，全力協助企業排除投資障礙，維繫民間投資動能及總體經濟活力。

五、全力穩定金融市場，維持匯市穩定與股市動能。蔡英文強調，國內經濟基本面尚屬良好且資金充足，為避免疫情變化造成心理面影響，指示財政部、金管會、央行等各部會密切觀察國際金融市場，特別是美國股市情勢，即時因應，全力維持匯市穩定與股市動能。

行政院政委龔明鑫也表示，特別預算600億規模不需再加碼，但越超前部署、投入成本會越少，台灣很早就超前部署，防疫做得相對不錯，後續紓困振興，可以不用花費那麼大。但目前確實擔心疫情由亞洲擴大到歐美，還會再影響台灣經濟活動，若有需求，部會可先用「移緩濟急」原則調度公務預算，例如勞動部運用42億就業安定基金補助勞工與企業減班休息等。

主計長朱澤民也說，一旦需求擴大，可循預算程序辦理，包含追加預算、動用第二預備金和編列特別預算三種方式因應。