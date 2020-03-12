振興抵用券 全台皆可用

行政院政務委員龔明鑫12日表示，振興抵用券將隨住宿發放，每房800元，用於餐飲、商圈、夜市和藝文消費四領域各200元，全台皆可使用，不限區消費。此外，振興抵用券確定加碼，推出不綁住宿的振興消費券，以擴大消費力道。

有關不綁住宿的振興抵用券，龔明鑫說，不會納入23億元預算內，會另外編列，相關措施目前還在規劃。針對對立委建議將體育賽事納入振興抵用券適用範圍，龔明鑫指出體育賽事不會納入，將另外提出促進活動、紓困措施。至於立委建議外賣先行，他強調經濟部已編列1.6億經費，補助1.1萬家餐飲小商家上架外送平台，每家補助1.5萬元。

龔明鑫昨在院會後說明振興抵用券規劃方向表示，將透過住宿發放，每房800元，分成四類，其中夜市、市場與觀光工廠為一類，另三類分別為商圈、餐廳、藝文活動，每類各200元，全台皆可使用，但將有時間限定。且振興抵用券仍將俟疫情緩和後再推出，不考慮分階段推出。

他說，推動消費促進措施最擔心會產生替代消費，像是把抵用券拿去買日常用品，抵用券綁住宿可排除大部分可能的替代消費，等於民眾一定會走出戶外，政府補助加碼消費；以目前夜市抵用券回收率超過七成來看，代表超過300萬個房間數、一千多萬人次消費。另振興抵用券將不綁國旅補助，只要有旅館住宿，不一定要和國旅補助同時使用。

據行政院昨日核定紓困振興辦法規定，振興抵用券使用範圍包括餐飲、商圈、公有市場、列管夜市、藝文產業、觀光工廠，或其他經主管機關認定項目，惠及全台35萬家業者，其中藝文產業店家數近1萬家。

據經濟部昨在立法院提出調查報告，零售業、商圈、夜市及傳統市場及會展產業，估計衰退至少2至3成；小型餐飲業衝擊較小，營業額約衰退1至2成。而交通部指出，這次疫情對陸路運輸產業約3.9萬家業者營運造成影響，包括公路客運業53家、遊覽車客運業918家、計程車客運業3萬975家、貨運三業5,327家等，總計影響從業人員20萬人。觀光產業受影響最劇烈的包括旅行業、旅宿業及其約20萬從業人員。而國人最愛日韓旅遊，各大旅行社團體旅客取消比率最高達9成。