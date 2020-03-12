台股暴跌 金管會提前啟動救市第一招

台股12日盤中大跌500點，終場跌幅達4.33％，連日股市大震盪，金管會出手祭出救市第一招。金管會12日晚間發布三大救市措施，包括：鼓勵上市櫃公司參與業績發表會及法人說明會、鼓勵上市櫃公司實施庫藏股、鼓勵投資人以定期定額方式長線布局，並強調台股基本面未變，適合長線布局。

過去面對台股恐慌下殺，金管會都有好幾套救市「劇本」應戰。其中第一招就是鼓勵上市櫃公司參與業績發表會及法人說明會、鼓勵上市櫃公司實施庫藏股，上一次出招時程是在2018年10月，中美貿易戰開打、美股重挫、台股跌破萬點，此次台股雖還在萬點之上，但為穩定投資人信心金管會提早出手。

金管會晚間發布新聞稿，祭出穩定股市三招：一、鼓勵上市櫃公司參與業績發表會及法人說明會：證交所將以健康、醫療、互連網、人工智慧等多項主題，自4月起舉辦9場次主題式業績發表會；櫃買中心亦將舉辦6場次之主題式業績發表會，包含「富櫃200」、「生技醫療」、「精緻生活」、「電子資訊」及「櫃買特色」等特色主題，並視疫情狀況規劃以視訊方式辦理。另本年度截至3月11日止，上市公司辦理法說會計119家、170場次；上櫃公司辦理法說會計30家、40場次。金管會呼籲投資人進行買賣決策前多參考公司基本面資訊，關注景氣走勢及個別公司財務、業務狀況。

二、鼓勵上市櫃公司實施庫藏股：截至3月10日止，執行中庫藏股計22件，預計最大可買回金額共計35.70億元。

三、鼓勵投資人以定期定額方式長線布局：台股基本面及總體經濟尚稱穩健，金管會鼓勵投資人以定期定額方式購買台股基金、ETF或基本面穩健之股票，中長期投資股市，降低投資風險。

證期局副局長蔡麗玲指出，目前台股不管是抗跌性，還是成交量來看，相較國際主要股市都還是相對穩定，12日下跌主要是新冠病毒被WHO宣布為全球「大流行」，歐美政府也相繼提出防疫措施，導致國際主要股市都跌、台股自然也受影響。

蔡麗玲指出，就跌幅來看，109年以來至3月11日止，台股加權指數下跌9.2％，日本跌17.93％、港股下跌10.49％、韓股下跌13.17％、新加坡跌13.62％、上海股市2.68％、美股12.34％，台股相對抗跌。

就成交量來看，截至3月11日止，台股集中交易市場成交值比去年同期增加47.38％、日本增加10.87％、香港增加12.97％、韓國增加30.71％、新加坡40.03％。

蔡麗玲指出，12日成交量2,700億元並無異常，雖比109年2月日均成交量1,460億元明顯放大，但比1月30日的2,776億元還是少的。

蔡麗玲分析，台股基本面佳，格局未變，我國殖利率相較其他主要股市都高，疫情也在控制中，基本面都沒有改變，歐美股市消息面影響有波動，但台股長期要回歸基本面，呼籲投資人要理性看待投資決策。

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