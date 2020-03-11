疫情迫降 歐洲多國旅遊警示拉高

衛福部長陳時中11日宣布，近日歐洲地區疫情急遽升溫，即日起除一次將英國、愛爾蘭、希臘、葡萄牙等16國，列為旅遊疫情建議「第一級注意」外，更一口氣把瑞典、比利時、荷蘭、科威特等10國拉高為「第二級警示」，建議國人在當地採取加強防護措施。

中央流行疫情指揮中心說，國內新增一例確診，曾於2月28日至3月8日前往英國訪友，累計達48例確診，維持1名死亡、17名解除隔離。面對美國疫情蔓延，陳時中也鬆口說，或許會針對美國「幾個疫情特別嚴重的州」，進行個別疫情管制。

而駐泰國代表處也證實，泰國政府擬暫停18個國家及地區落地簽證，包括台灣在內，近期就會公告實施。

歐洲疾病預防控制中心（ECDC）已評估，歐盟、英國的感染風險、發生群聚風險及未來數周出現廣泛持續傳播風險均為中級至高級，因此陳時中宣布，將「冰島、瑞士、挪威、瑞典、比利時、荷蘭、丹麥及奧地利、巴林、科威特」共10國，升為旅遊疫情建議第二級警示，自這些國家入境台灣須作14天自主健康管理。

外交部11日也宣布，把上述歐洲8國，及巴林及科威特等中東2國旅遊警示燈號調整為「黃色」，呼籲民眾注意安全並檢討是否要前往該國；另美國許多州宣布進入緊急狀態，外交部也提高紐約州、夏威夷州、賓州等地旅遊警示為「灰色」，呼籲至當地須注意自身健康；而大紐約地區疫情擴大，當地口罩、酒精等醫療用品難以取得或價格昂貴，提醒民眾前往自備相關物品。

另考量申根區域國家人員流動密切，陳時中也宣布，將希臘、捷克、葡萄牙、芬蘭 、波蘭、匈牙利、盧森堡、英國、愛爾蘭等16國調整至「第一級注意」，提醒民眾從這些國家返國後，要做14天自主健康管理。

此外，「口罩實名制2.0」將自12日9點起試營運，民眾可於12～18日期間購買「3月26日至4月1日期間的口罩額度」。對民眾自付7元物流費立委認太貴，疾管署解釋，7元包含中華郵政把口罩從工廠運到郵政倉庫、再送往超商物流中心，再由超商分配至國內上萬據點運費，也含三片裝一袋的人工包裝費。

另為助海外防疫，國貿局昨宣布，自3月12日至4月30日，通案准許「布口罩」出口，讓國內民眾能寄送布口罩給海外親友，提供基本防護使用，而准許輸出布口罩是指「梭織或針織布製且不含濾片之口罩」。