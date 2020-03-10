防疫補償每日1,000元 這些人都有份

行政院今日核定防疫補償金每人每日發給1,000元，凡因新冠肺炎接受居家隔離、居家檢疫、集中隔離或集中檢疫者，及其照顧家屬，得申請防疫補償。但有支領薪資或性質相同的補助者，不得重複領取。以居家隔離、檢疫14天計算，每人可領1.4萬元，並回溯自今年1月15日施行。

行政院今日公布嚴重特殊傳染性肺炎隔離及檢疫期間防疫補償辦法、防疫隔離假薪資費用加倍減除等辦法，回溯自今年1月15日施行。特別預算匡列18.2億元的防疫補償金額度，是以13萬人，每人被檢疫、隔離14天，每人每日編列1,000元，可獲得1.4萬元補償，高於SARS時期。SARS時每人每日500元起跳，實際平均每人每日領取750元。

辦法明訂，適用補償辦法者包含經各級衛生主管機關認定應接受居家隔離、居家檢疫、集中隔離或集中檢疫者；以及為照顧生活不能自理的受隔離或檢疫者，而請假或無法從事工作的家屬。

所謂「生活不能自理」的受隔離或檢疫者，包含失能者、失智者、身心障礙者、國小學童或未滿12歲者、或聘僱的外籍看護工確診新冠肺炎或其他因素不能提供服務，而必須由家屬請假照顧者。

辦法明訂，受隔離或檢疫者及照顧者，經衛生主管機關認定沒有違反隔離或檢疫相關規定，可申請防疫補償。申請時間為接受隔離或檢疫期間，但有支領薪資或領其他性質相同補助者，不得重複領取。

同一受隔離或檢疫者的照顧者請領防疫補償時，每日以一人為限。照顧者如果同時是受隔離或檢疫者，在同一照顧期間或同一受隔離或檢疫期間，防疫補償只能擇一請領。

防疫補償每人按日發給1,000元；若以隔離14天計算，每人可領1萬4,000元。根據特別條例防疫補償申請，自受隔離或檢疫結束日起，因二年間不行使而消滅。意即解除隔離後，二年內可提出申請。

另外，員工防疫隔離假薪資費用加倍減除辦法則規定，機關、事業單位、學校、法人、團體給付其員工在防疫隔離假期間的薪資，得就其給付薪資金額的百分之二百，自當年度營利事業所得額減除。

所謂防疫隔離假包含：經衛生主管機關認定應接受居家隔離、居家檢疫、集中隔離或集中檢疫期間；員工為照顧生活不能自理的受隔離或檢疫家屬而請防疫隔離假期間；員工依中央流行疫情指揮中心指揮官所為應變處置指示得請假期間。