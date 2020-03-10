口罩線上預購 指揮中心宣布12日起試營運

衛福部長陳時中今（10）日表示，「口罩實名制」實施至今已一個多月，為了改善口罩分配不均的問題，及讓沒時間排隊買口罩的上班族、學生等族群便於購買口罩，經過政府、民間業者資訊人員日以繼夜開發測試後，將於3月12日（週四）推出「口罩實名制2.0」，除了現有健保特約藥局及衛生所等實體通路外，新增線上預購通路，民眾可透過「健保卡、自然人憑證」登入平台，或可藉由「健保快易通行動APP」進行認證預購。

今日記者會除了身兼中央流行疫情指揮中心指揮官的陳時中，還有指揮中心物資組組長王美花（經濟部次長）、指揮中心召集人張上淳（台大醫院教授） 、指揮中心副指揮官陳宗彥（內政部次長），而交通部次長祁文中也同時出席。

陳時中說明，3月12日開放的首輪線上預購屬「試營運性質」，初估可提供700萬片(約233萬人份)預購量，購買制度及原則包含：第一，預購登記截止日為3月18日，不受身分證末碼單雙號分流限制。第二，成功預購者於3月19日收到繳費通知簡訊，務必於指定期限內完成付款(ATM、網路銀行或信用卡)。

第三，成功預購者可於3月26日至4月1日持健保卡或系統發放的購買憑證前往超商門市領取(代領者亦須持上述證件)，逾期未領者視同放棄領取資格。

第四，若預購人數超過預定人數，將於登記截止日隔天公開抽籤，並非先搶先贏，因此民眾不必搶在第一天上線登記。

第五，購買原則與實體通路相同，本次試營運僅提供成人口罩。(成人口罩7天內3片，每片5元)。

第六，使用健保卡、自然人憑證預購者需自備可上網的電腦及讀卡機。第七，每筆訂單需自付7元物流處理費。

陳時中指出，上述網路預購機制是提供3月26日至4月1日可購買口罩額度，將視試營運狀況後再行調整，另民眾若不想等候太久，仍可透過原有的健保特約藥局及衛生所等實體通路購買口罩。

王美花稍後補充，強調3月12～18日都可預約，民眾不會因為早一點上網預約，就會早拿到，或是晚一點就預約不到。王美花說，只要預約購買口罩的人與「預期供給的量」差不多，就立即出貨，若是遠超出口罩包裝以及超商的負荷，就會採行抽籤，並以簡訊通知。

延伸閱讀

蔡總統：口罩產能1千萬片 本周可達標