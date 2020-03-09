口罩網購 超商取貨、運費自付

行政院長蘇貞昌9日點頭，將推出口罩實名制2.0版，除藥局購買外，新增網路預購線上付款、超商取貨模式，將運用財政部報稅系統為架構，由政府建構口罩網路平台，讓民眾登錄申購，將有自然人憑證或健保卡插卡方式，或不插卡方式認證身分，但民眾需自行負擔運費，最快今日公布方案。



另總統蔡英文9日視察口罩國家隊產線時表示，本周就可達到每日1,000萬片生產量，假日產量也可達到920萬片，第一波60條口罩新產線已完工，陸續上線中，第二波30條產線，預計3月底也會陸續交機。



口罩產量大幅提升後，行政院將調整實名制的藥局通路政策。行政院發言人Kolas Yotaka指出，政院希望口罩增產後，透過網路讓更多人買到，另外也讓急迫需求的慢性病、第一線醫護人員及高頻率進出醫院者，優先取得更多口罩。



Kolas說，除保留原有藥局通路外，研擬增加網購通路，希望讓沒有時間購買口罩的上班族或青年學生有機會購買，提高口罩購買覆蓋率。但訂購、付款、配送、取貨、上路時間等細節有待討論。



據悉，政府以財政部報稅系統為架購，以其程式建構口罩網路平台，蘇揆指示絕不能有過多人上線當機情況。官員說，目前財政部報稅系統完成報稅占65％、約400多萬家戶，但未來面對個人上線預購，因此即使利用報稅系統機房容量進行壓力系統測試，也要料敵從寬。



未來健保藥局健保卡實名制及網路預購超商取件兩者並行，超商取件應會以便利性為主，不限戶籍地，可選擇鄰近住家或公司超商取貨，但民眾需額外承擔運費，運費不會比口罩貴，每件金額，今日由指揮中心宣布。



陳時中昨表示，未來會規劃「讀卡」及「不讀卡」方式，讀卡包括健保卡、自然人憑證等，還在規劃中，2.0上路後，購買數量維持7天3片不會改變，只是希望涵蓋率可以更高，讓想買的人都可以買得到。



陳時中解釋，口罩實名制上路後，有不少上班族反應，上班時間不容易排隊，所以規劃開放網路訂購，「這樣就知道什麼時候能拿、讓時間有更好的安排」。但取貨「超商不是唯一選項」。據悉，郵局是另一取貨考慮地點，將俟首階段試辦超商取貨情況，再評估漸進開放其他取貨管道。