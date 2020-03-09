口罩實名制2.0可望拍板 網路預購、超商取貨

行政院長蘇貞昌今（9日）中午召集跨部會會議，決定「口罩實名制2.0」將採網路預購、超商取貨模式，同時因涉及個資，會建置一個專責口罩網路平台或由既有衛生醫療系統建置網路系統，下午會更明朗化；系統將在今日下午展開預購系統壓力測試，正式實施時間，將待測試結果出爐後再決定。

為避免民眾排隊買口罩不便，行政院副院長陳其邁與政務委員唐鳳研議新的口罩實名制2.0措施，增加網路預售，但取貨點將請超商幫忙。

至於原本藥局販售口罩機制則仍會搭藥局通路同時販售。官員表示，由於實名制上路一個多月來，發現熱門據點和冷門藥局，銷售數字落差太大，城鄉也落差很大，且特定年齡層上班族購買很少，因此決定改善口罩實名制邁向2.0版。

口罩實名制2.0最快明公布 每週購買量不變

中央流行疫情指揮中心9日召開疫情記者會，針對口罩2.0新制，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前還沒正式確定，透過網路購買已經是確定的，但是不是只會透過超商取貨，「超商不是唯一選項」，強調「購買的數量不會改變，只是希望涵蓋率可以更高」。

陳時中指出，現在大方向，就是開啟另一條「網購」的訂購方式，因為有不少上班族反應，因為上班時間不容易排隊，所以開放網路訂購，這樣就知道什麼時候能拿、又更好的安排。

中央流行疫情指揮中心醫療整備官羅一鈞指出，目前團隊技術部門還在協調細節，會有規劃「讀卡」、「不讀卡」等，下午也正在進行壓力測試，以便因應民眾湧入網站的訂購量。

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