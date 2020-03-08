向醫護致敬！台鐵便當外送專案明上路

台鐵局今（8）日宣布，新型冠狀病毒肆虐，醫護人員正為守護臺灣民眾健康挺身抗疫中，為體恤醫護人員之辛勞，感謝仁愛無私的醫護天使們，台鐵局特別推出「向醫護人員致敬暖心便當專案」，自3月9日起至3月31日止，全台醫護人員憑識別證於全台台鐵局自營販賣台臨櫃購買臺鐵便當，即享9折優惠（未含車上銷售）。

台鐵局也說，在運送過程及食安無虞考量下，台鐵局將先從「臺北餐旅所」先行試辦「午餐免費外送至醫療院所」的服務。同樣於3月9日起至3月31日止，「距離臺北車站3公里以內」之公私立醫療院所，期間凡訂購80元以上之臺鐵便當滿10個以上，也享9折優惠，並「免費送達醫院位址(大門)」，同時感謝中華快遞協助配送，和台鐵局一起向臺灣全體醫護人員致上最高的敬意。

台鐵局說明，每日均可接受預訂，專線服務時間為周一到周五上午8點～傍晚5點，周六及周日訂單請於周五前預訂，主因是需要事先調度人力及運送，以全力支援醫護用餐。

在配送範圍方面，台鐵局表示，考量食安及運送，以臺北車站為中心3公里以內為原則 ，東至光復南路、光復北路；西至環河快速道路。南至和平東路、和平西路；北至民權東路、民權西路。

台鐵局也進一步詳列醫院名單，包含：博仁綜合醫院、台安醫院、長庚紀念醫院台北院區、中山醫院、國泰綜合醫院、宏恩綜合醫院、馬偕紀念醫院、台大醫院、聯合醫院婦幼院區、中興院區、和平院區、仁愛院區，以及距離臺北車站3公里以內之其他醫療院所。盼用臺鐵便當溫暖守護醫護。

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