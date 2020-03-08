沒事千萬別出國 陳時中：台灣相對安全

衛福部長陳時中今（8）日表示，目前國內維持新冠肺炎的確診數45例，包含25例本土病例、20例境外移入。確診個案中，1名死亡、15名解除隔離、其餘個案病況穩定，持續住院隔離中。陳時中提到，目前台灣的確診人數，在國際間排名第30名，也就是國際間有29個國家，確診數高於台灣，顯示台灣相對安全，也呼籲民眾沒必要往不安全的地方去。



但陳時中強調，國際間新冠肺炎疫情相當緊張，特別是歐洲及美國，已遍及94國，還有繼續外擴趨勢，台灣將機動性調整對他國的旅遊疫情建議。

根據指揮中心資料，國際間(含台灣)累計24,579例確診病例，分布94個國家/地區；病例數以韓國6,767例、義大利5,883例、伊朗5,823例、德國795例及法國716例為多；病例中489例死亡，以義大利233例、伊朗145例、韓國44例、美國17例及法國10例為多。



至於台灣第39例確診個案，先前到埃及旅遊回台後被確診，結果外電指出，埃及方面認為他是感染源。台大醫學院教授葉秀慧今天出席記者會時表示，已把台灣目前的病毒跟各國的病毒基因體進行分析，研究案39的病毒是從哪個分支而來。



葉秀慧說，經過這樣的病毒「親子鑒定」發現，案39的病毒並非來自台灣目前有的「四種分支」，反而是接近於歐洲的病毒分支，特別是接近義大利、英國、德國等國的分支，且這些病毒的感染者共通點就是都有義大利旅遊史，因此可確定台灣案39旅客是在埃及，感染了來自義大利的病毒。

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