高鐵延伸宜、屏案 拚明年環評闖關

金額逾1,500億元的高鐵延伸至屏東、宜蘭兩案持續前進。知情官員表示，北宜直鐵替代方案（即高鐵延至宜蘭案）正由鐵道局加緊規劃，高鐵延至屏東左營案則要重新報院，將力拚兩案2021年送進環保署進入環評討論，繼續推動。

據了解，鐵道局正全力製作北宜直鐵替代方案的綜合規劃，預計高鐵將由台北南港延伸至宜蘭市，全長約50公里，車程13分鐘，總經費約955億元。交通部爭取2021年上半年進入環評階段，但因路線經過翡翠水庫集水區，遭北市府反對，後續環評有一番挑戰。

另一方面，被蔡政府列入「大南方計畫」的左營案經費達554億元，將從高鐵左營站延伸至屏東六塊厝，全長17.5公里，車程15分鐘，交通部原於2019年11月報給政院，但跑程序過程發現資料不齊，將盡快補齊資料重新報院。

據了解，左營案的「經濟效益」是審查的重中之重，政院核定後，就會展開招標及綜合規劃，最快2021下半年就可送環保署審查。

進入環評是高鐵延伸案的最大戰場，因環評法施行細則明訂，「高鐵延伸工程」應進行第二階環境影響評估。環保署綜合計畫處長劉宗勇解釋，高鐵因路寬較台鐵寬、工程規模大，進出隧道的噪音、震動等影響也大，因此無論是新建或延伸，均須進二階環評。

劉宗勇說，環保署調整行政作業以來，逾九成案件均可在半年至一年內完審，以高鐵來說，已知要進二階環評，環保署一階審查會加速作業，讓重心都放在二階環評上。

知情官員還表示，將針對「北宜直鐵替代方案」和高鐵公司進行討論，包括往宜蘭延伸是否要開發已取得的汐止基地，供北部調車、維修之用等議題。同樣的問題，「左營案」也會碰到，包括是否要在六塊厝增設機場等。