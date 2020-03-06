我2月CPI 創28個月最大跌幅

疫情衝擊＋去年春節高基期影響，年減0.21％，14月來首次下跌

主計總處6日發布物價報告指出，2月消費者物價指數（CPI）較去年同月下跌0.21％，為14個月以來首次下跌，並創下近28個月最大跌幅，新冠肺炎疫情雖有影響，但影響不大，研判為年節因素所致，國內尚無通縮疑慮。

綜合統計處專委邱淑純表示，去年2月適逢春節，若干費率循例調高，在高基期下，加以今年2月疫情蔓延景氣走緩，部分業者降價促銷，使得CPI年增率轉為-0.21％。

統計顯示，2月CPI是近14個月首次下跌，此一跌幅並創下2017年11月以來最大，邱淑純表示：「從調查樣本的確發現，在旅館住宿費、旅遊團費方面，有業者因疫情降價促銷，2月教養娛樂費因此跌了1.63％。」

她表示，疫情的確有影響物價，但從2月的資料來看，影響還不大，尚無通縮疑慮。

資料顯示，2003年台灣受非典肺炎（SARS）影響，CPI連四季下跌，出現通縮，今年新冠肺炎疫情真的不會導致通縮？邱淑純表示，疫情帶來的恐慌確實會影響消費，但迄今由於國內疫情仍可掌控，因此還未造成通縮，至於未來情況，仍待進一步觀察。

不過，也不是所有產品都因疫情而下跌，沐浴用品、衣服清潔劑於2月的漲幅（年增率）就各達2.44％、2.47％，雙雙創下一年來較大的漲幅。

這一波疫情讓全球景氣降溫，原油、銅、鎳等基本金屬行情紛紛走跌，2月OPEC油價已跌至55美元，我國進口物價年跌4.67％、出口物價也跌5.04％，衡量廠商出貨價格的躉售物價（WPI）跌幅也擴至4.47％。

邱淑純表示，WPI跌幅原已逐漸收歛，但受疫情影響，如今跌幅又擴大，這個走勢，值得關注。