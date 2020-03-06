澳音樂家 陳時中：在台活動路線單純風險低

中央流行疫情指揮中心今天表示，目前已掌握染疫澳洲音樂家在台行程，一共匡列103人需居家隔離，包括音樂家走下觀眾席後，座位周圍2公尺的觀眾。

中央流行疫情指揮中心昨天證實，日前曾來台演出的澳洲籍國際音樂家確診新冠肺炎，他曾於2月28日晚間在國家音樂廳、3月1日下午在演奏廳演出；據國家交響樂團（NSO）說法，這名音樂家兩場演出都有入座觀眾席，指揮中心立即調閱監視器尋找可能接觸者進行隔離等措施。

中央流行疫情指揮中心今天召開記者會，原本新聞稿公布因澳洲音樂家確診個案，有36人需居家隔離14日。但隨後在問答時間，指揮中心監測應變官莊人祥向媒體更新了數字。

莊人祥指出，已匡列接觸者共147人，其中有103人需要居家隔離，包括樂團成員27人（包含記者8人），飯店人員17人，曾接送音樂家的司機15人，飛機飛航有關18人，以及音樂家友人3人。

外界關心音樂家曾入座觀眾席，莊人祥說，有特別調出錄影帶，並請防疫師研判，目前是要求座位周圍2公尺共23人需居家隔離，其餘觀眾則要做自主健康管理，如果有相關症狀，必須戴口罩就醫，並告知接觸史。

文化部長鄭麗君進一步說明，澳洲音樂家兩場演出確實都有入座觀眾席，2月28日那一場，他的座位一邊是友人，一邊是NSO（國家交響樂團）人員，本來就在掌握中，後來進一步拓展至周圍23個座位範圍。

第二場3月1日的演出，鄭麗君說，當天實際出席人數是座位席次的1/3，從錄像來看，音樂家座位附近除了NSO人員，暫無其他觀眾，因此匡列的接觸者較少。

另外，媒體問及是否會考慮公開音樂家在台行蹤，指揮中心指揮官陳時中表示，音樂家在台大部分都是在準備演出，私人行程較少，頂多是搭乘計程車出去和友人吃飯，這部分都已經調出錄影帶，找出相關人員。

陳時中說，這名音樂家沒有搭乘大眾運輸工具，目前行蹤都掌握中，除非有進一步證據，有無法掌握的行程，才會考慮發「細胞簡訊」公開行蹤。

陳時中也特別提到，國家交響樂團成員都是台灣音樂界的菁英，許多人是學校教師，除已被要求居家隔離者外，建議其他需自主健康管理的樂團成員，在這段時間應避免到校上課。

澳洲音樂家就醫未採檢 專家：流鼻水非主要症狀

染疫澳洲音樂家2月27日在台期間曾就醫卻未採檢，引發關注。指揮中心召集人張上淳表示， 新冠肺炎出現鼻塞、流鼻水症狀的機會較低，因此較沒有聯想到這個疾病。

中央流行疫情指揮中心召集人張上淳今天下午在記者會中被問到此事時做出上述表示，他說，國內擴大篩檢後除了流行地區旅遊史者有症狀要通報，非流行地區若有症狀也可擴大採檢。

不過，由於 新冠肺炎出現鼻塞、流鼻水症狀的機會較低，因此較沒有聯想到這個疾病。

指揮中心監測應變官莊人祥也說，一方面是該音樂家主要症狀為咳嗽、流鼻水症狀，加上之前是從英國抵台，因此經診斷認為臨床應是感冒、類流感症狀，才未採檢。

（中央社）